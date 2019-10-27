"تشريعية النوب" تكشف موعد إقرار قانون الأحوال الشخصية

قال المستشار محمد نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه سيتم إقرار قانون الأحوال الشخصية في دور الانعقاد الحالي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، إن مجلس النواب كان بانتظار رأي الازهر والمجلس القومي في القوانين المقدمة بشأن الأحوال الشخصية، منوها بأن الحكومة بصدد تقديم قانون جديد للأحوال الشخصية، وسيتم مناقشته على وجه السرعة، لأن الأسر المصرية في حاجة للاستقرار.

وأكد "الجمل"، أن أطراف الأسر المصرية بحاجة للتضحية من أجل استقرار الأطفال، لأن الطفل دائما يكون الضحية عند أنفصال الأب والأم.