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مصر

الخميس.. إعلان الفائزين بجوائز مصر للتميز الحكومي

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:16 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أميرة ممدوح
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كشف مصدر بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنه سيتم الإعلان رسميًا عن نتائج جائزة مصر للتميز الحكومي في نسختها الأولى، الخميس المقبل، بمركز المنارة بالتجمع الخامس، وذلك برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وحضور الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء ووفد من الحكومة الإماراتية، والتي تطلقها الحكومة المصرية للمرة الأولى.

ولفت المصدر، في تصريح لـ"الدستور"، إلي أن لجان التحكيم انتهت من المفاضلة بين المؤسسات والقيادات الحكومية المتقدمة للحصول على جوائز التميز الحكومي، والبالغ عددها 45 جائزة، تشمل أفضل مؤسسة حكومية وأفضل موقع إلكتروني حكومي، وأفضل قيادة حكومية وأفضل فكرة مبتكرة وغيرها من فئات الجائزة، موضحًا أن الجوائز ستنقسم ما بين جزء مالي، سيعلن عنه أثناء الحفل وآخر معنوي يتعلق بالتكريم.

وأكد المصدر أن نسبة المشاركة في النسخة الأولى من جائزة التميز فاقت التوقعات، وسجلت معدلات مرتفعة في انطلاقتها الأولى، من جانب مختلف المؤسسات والجهات الحكومية والأفراد، بشكل متوازن بين جميع محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن نسبة المشاركة بلغت 67% بعدد 563 مؤسسة حكومية من إجمالي 836 مؤسسة حكومية موجودة بالفعل، وسجلت دواوين المحافظات أعلى مشاركة بنسبة 81% بعدد 22 محافظة، يليها المدن بنسبة 79% وعددها 31 مدينة، ثم المراكز بنسبة 75% بعدد 141 مركز.

وتابع المصدر بأنه تقدم للمشاركة في الجائزة 63% من الكليات الحكومية، بعدد 290 كلية من أصل 464 كلية منهم 7 كليات أزهرية، بالإضافة إلى 63% من قرى الجمهورية و70% من الأحياء على مستوى محافظات الجمهورية ككل، بعدد 64 حي من إجمالي 92 حي، كما تقدم حوالي 600 قيادة حكومية على مستوى الدولة، تمت تصفيتهم إلى 40 قيادة ثم إلى 12 قيادة فقط، سيتم تكريمهم خلال الحفل نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف المصدر أن هناك اتجاهًا لإطلاق الجائزة بصفة دورية كتقليد سنوي، بحيث لن تكون أداة للشو الإعلامي أو تقليد سنوي روتيني كما كان في السابق، وإنما هي إحدى آليات تنفيذ برنامج إصلاح وتطوير للجهاز الإداري للدولة، في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، والتي تعمل تحت مظلتها كل أجهزة الدولة، والعبور بمصر لمصاف الدول المتقدمة في غضون السنوات القليلة المقبلة.

يشار إلى أن وزارة التخطيط كانت قد أعلنت من قبل، أن إجمالي عدد المؤسسات الحكومية التي تقدمت بطلبات الترشح منذ انطلاق الجائزة بلغ 563 مؤسسة، منهم 290 كليات جامعية حكومية، و141 مركزًا، و31 مدينة، 22 محافظة، 15 قرية و64 حيًا، بينما تقدم لجائزة الوحدة المتميزة 226 مكتب بريد، و18 مكتب تأهيل اجتماعي، و64 مكتب شهر عقاري وتوثيق، و158 مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، إلى جانب جوائز القيادات المتميزة بعدد 39 رئيس قطاع، 99 رئيس إدارة مركزية، 333 مدير عام، 274 مدير إدارة، كما تتنافس 157 فكرة أو بحث من وزارات، و72 فكرة بحث من محافظات.
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