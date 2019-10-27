«تحرش أزهري».. طالبات الأزهر يروين رحلة عذابهن خارج أسوار الجامعة

طالبات لا يتجاوزن أعمارهن الـ21 عام، يذهبن كل يوم إلى محاضرتهن في جامعة الأزهر كلًا منهن يدرسن في كلياتهن المختلفة، هناك تتكون الحواجز التي تمنع تلك الفتيات من ذهابهن للجامعة صباحًا ومساءً، فالأمر بات صعبًا عليهن عندما يتعرضن للمعاكسات والتحرش في محيط الجامعة من قِبل مجموعات شبابية تأتي لممارسة مثل هذه القاذورات كل يوم، والتي تستهدف طالبات الأزهر، في غياب الرقابة الجامعية.



منشورات انتشرت كالهشيم في النار، دوّنها طالبات الأزهر على جروبات وصفحات خاصة بجامعة الأزهر، وذلك بسبب المشاهد المأساوية والمواقف التي اختلقت حالة من الرعب والفزع داخل قلوبهن، وما يعانين منه بسبب هؤلاء البلطجية الذين يأتون من كُل حدب وصوب لتكرار مشاهدهم المقززة، حسبما أفادت عددًا من الشكاوى.



«الدستور» تواصلت مع عدد من الطالبات داخل جامعة الأزهر للتأكد من صحة ما يتم تداوله على صفحات التواصل الإجتماعي والاستغاثات العديدة من قِبل بعضهن، واللاتي أكدن صحة كلامهن ووجود ما يُسمى بـ«التحرش» خارج أسوار الجامعة.



تقول ولاء بركات - طالبة في كلية الطب جامعة الأزهر، إن الأمر يستحق الدراسة والبحث ووضع خطط أمنية لمنع هذه الأفعال، موضحة أن الطالبات يتعرضن للمضايقات والتحرشات المستمرة من الشباب أمام الجامعة بحسب استطلاع مشاهد متكررة تراها يومًا تلو الآخر.



تتابع الطالبة لـ«الدستور» أن الأمر أصبح يولّد العديد من الأزمات والاضطرابات النفسة لديها، لا سيما اتصالات متكررة من أسرتها للاطمئنان عليها، خاصة بعد تعرضها لمناظر خليعة من قِبل أحد الشباب، مضيفة أنه يتم ممارسة فعل منافٍ لحياء الطالبات وسط المارة وأمام البوبات الرئيسية للجامعة.



وتطالب "ولاء" بعمل دوريات مستمرة لفحص ومراقبة الشوارع القابعة أمام المدينة، خاصة الشارع الرئيسي المؤدي للبوابات الرئيسية لجامعة الأزهر، وعدم تنافر عمليات التأمين، مشيرة إلى أنَّها تعرضت لمداهمات غير شرعية من قِبل شاب كان يستقل سيارة ويحوم بها حول الجامعة، معلقة بنبرة خانقة: «من ساعة ما حصلي الموقف ده وأنا تعبانة.. وأهلي بيكلموني مش عارفة أقولهم إيه».



«ولاء» ليست الطالبة الوحيدة التي تعرضت للمعاكسات بجوار أسوار الجامعة؛ فالعديد من الطالبات تعرضن لمثل هذه المواقف، وتتوالى المنشورات والاستغاثات المدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي يطالبن من خلالها تأمين محيط الجامعة من الخارج.



فادية إبراهيم طالبة أخرى، تعرضت لمعاكسات أمام جامعة الأزهر في نهار اليوم، حيثُ تمثل الأمر على إيحاءات عبر الكلام وتلميحات غير شافية، معربة عن اعتقادها بأن الأمر لا يعود إلى ارتدائها لملابس نزيهة والظهور في أجمل صورها، وأن القضية مجرد مسألة نفسية داخل الشخص نفسه، ونقص يداوي عقليته.



تقول الطالبة وعمرها 20 عامًا، إن ظاهرة التحرش والمعاكسات منتشرة منذ عدة سنوات، ولم يتم التحرك من قِبل المسؤولين رغم معرفتهم بالوقائع، موضحة أن التأمين ليس من مسئوليته الأسوار بالخارج.



أمن الجامعة: « مش مسؤليتنا تأمين الأسوار.. شغلنا تأمين البوابة فقط»

وتوضح فادية أن الامر يعود للجامعة وشركة الأمن الموجوده بها، حيثُ أنهم غير مسئولين عن تأمين أسوار الجامعة بالخارج واكتفائهم بتأمين البوّبات، وذلك حسبما أفادت، مشيرة إلى أنها ذهبت إلى أمن الجامعة بصحبة صديقتها، بعد تعرضهم للمعاكسة والاحتكاك من بعض الشباب، إلا أنَّ الإجابة كانت: «مش مسؤليتنا تأمين الأسوار.. شغلنا تأمين البوابة فقط».



وتوجه الطالبة من خلال «الدستور» نداءها للدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والمسؤولين بالجامعة، بوضع كردون أمني يُحيط الجامعة من الخارج لتجنب تلك الأزمات التي يتعرضن لها الطالبات كل يوم: «مبقناش عارفين نمشي في النهار وبقينا بنخاف ليحصلنا حاجة والله».



«ما هو يا إما تتحركوا وتمسكوا الأشكال القذرة دي.. يا إما والله ما هنتردد لحظة نشيل سكاكين ونضربهم»، «بوست» انتشر على إحدى الجروبات يُسمى: بالمدينة الجامعية - جامعة الأزهر (خدمة تطوعية غير رسمية)، يجمع 115 ألف عضو ما بين أولاد وبنات، أكثرهم يدرسون داخل جامعة الأزهر.

تقول «إيمان محمد» - وهي صاحبة المنشور، إنها تعرضت لمواقف سخيفة كان يمثلها شاب خارج أسوار الجامعة في وضع مخل بالشرف، حسب وصفها.



تُضيف«إيمان» عند ذهابها بصحبة أصدقائها إلى الجامعة صباحًا، فوجئت أثناء مرورها في الشارع الرئيسي المؤدي لبوابة جامعة الأزهر الرئيسية، بشاب اعترض طريقها وبدأ في اصطناع مشاهد وأفعال مصطحبة بحركات بذيئة لا تليق بالطالبات، حسبما قالت وصفت المشهد.



تتابع إيمان: «إن هؤلاء الشباب يمكثون بالساعات من أجل ممارسة المعاكسات والتحرش بطالبات جامعة الأزهر أثناء دخولهن وخروجهن من الجامعة سواءً في الصباحِ أو المساء».



سائق ينادي على «ثناء» من داخل عربية

ثناء خليل - طالبة أخرى - تعرضت لمضايقات واسعة من قِبل شخص كان مستقلًا عربة يريد التحدث معها، بجانب تجرده من ملابسه في موقف شديد الغرابة، وكان يستدعيها للركوب بجانبة بحجة توصيلها، الأمر الذي جعلها تثتغيث بالمارة خوفًا من الشاب.



«هو أنا بحلم ولا ده مشهد حقيقي؟»، كان هذا السؤال يضاحي «ثناء» في ذلك الوقت، وهو الأشد حرًا عليها حين تلقت تلك الصدمات، حيثُ لم تستطيع الفتاة العشرينية وقتها أن تفعل شيء سوى المنازعة بأحد الاشخاص، للتخلص من السائق وعدم تعرضها لأي أذى.



بعدها نشرت «ثناء» استغاثة لرئيس الجامعة، الدكتور محمد المحرصاوي، وكل المسئولين في الجامعة والمعنيين بالأمر، من تحرش أحد الأشخاص بها أثناء ذهابها للجامعة صباحًا، وذلك عبر جروب يجمع الآف الأزهرين ما بين ولاد وبنات.



رئيس الجامعة يستجيب للطلاب ويأمر بتأمين محيط الجامعة

وكان رئيس جامعة الأزهر، الدكتور محمد المحرصاوي، قد استجاب لاستغاثة الطالبات اللاتي تعرضن للتحرش خارج الجامعة من قِبل أحد الأشخاص الذي كان ينتظرهم أمام الجامعة.



وتواجد عدد من ضباط الشرطة بمحيط الجامعة، ونائب رئيس الجامعة الدكتور يوسف عامر، وذلك لتأمين محيط الجامعة حفاظًا على سلامة الطالبات.



ووجه رئيس جامعة الأزهر الشكر لوزارة الداخلية على جهودها المشكورة في تأمين محيط المدن الجامعية، ومراقبة وتنظيم حركة المرور حتى تسهل على أبنائنا وبناتنا حركة الدخول والخروج من المدن، مثمنًا الدور الكبير الذي تقوم عليه الوزارة.



وأوضح رئيس الجامعة - خلال حواره المباشر مع طلبة الجامعة- أنه حريص دائمًا على اقتناص كل فرصة ممكنة للتواصل مع الطلاب والطالبات، معربًا عن سعادته بهذا دائمًا، للإجابة على كافة استفساراتهم بشفافية، وحتى لا يكونوا عُرضة للشائعات المغرضة، كما يحدث من وقت لآخر، مشددًا على أن مصلحة الطلاب والطالبات هي أولوية لديه وشغل إدارة الجامعة الشاغل في كل قراراتها.