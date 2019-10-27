الزراعة تعقد دورة تدريبية في مهارات البحث العلمي

يعقد معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية في وزارة الزراعة، دورة تدريبية في مجال مهارات البحث العلمي والكتابة العلمية، بالتعاون مع مركز جون انيس سنتر بالمملكة المتحدة، من خلال أحد المشروعات الممولة من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، وهو "برنامج نيوتن مشرفه"، والباحث الرئيسي له الدكتور أحمد فوزي القط، والذي يشغل أيضا باحث بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، وكتابة المشروعات البحثية، خلال الفترة من 29- 31 أكتوبر الحالي.



وقال "القط"، في تصريحات اليوم الأحد، إن الدورة التدريبية تهدف إلى تدريب الباحثين على الأساليب العلمية الحديثة المتبعة عالميًا فى مجال البحث العلمي، وكتابة الأبحاث العلمية الدولية، وكتابة المشروعات العلمية، واتباع المعايير الدولية في الكتابة العلمية والنشر الدولي.