الأحد 27 أكتوبر 2019 الموافق 28 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

فن

الأقرع عديم الراكور.. محيي إسماعيل في نظر صناع السينما الإيطاليين (فيديو)

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 08:32 م
محيي إسماعيل
محيي إسماعيل
أحمد عارف
طباعة
حكى الفنان محيي إسماعيل موقف طريف حدث له أثناء بداية مشواره الفني وتحديدا منذ 45 عاما، عندما شارك في فيلم إيطالي يحمل اسم "الدورية" مع المخرج روبرتو مونتيرو، عندما اكتشفه هذا المخرج أثناء زيارته للمسرح القومي.

وقال "إسماعيل" خلال استضافته ببرنامج "صاحبة السعادة" والذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس: وقتها كنت كومبارس ولكن تعمدت أن أظهر مغرورا أمام المخرج حتى يشعر أنني فنان كبير وتم الاتفاق على تقديم شخصية ضابط انتحاري اسمه "جبريانو" وتقاضيت عن هذا الدور 40 جنيها وهذا كان وقتها مبلغ كبير جدا خاصة أنني فى هذا الوقت لم أكن أملك شيئا وكنت أسكن بجوار سينما بالاس بشبرا مصر بالطابق السابع.

وأضاف ساخرا: "عندما أرادوا أن يرسلوا لي سيارة للمنزل فى أول يوم تصوير أعطيتهم عنوان آخر قبل منزلي وتحديدا على ناصية الشارع لأنني كنت أتصور أنهم إذا شاهدوا منزلي سيطردوني من الفيلم، لم أكن وقتها أملك أي نقود وكان لدي كلب جربان لا أستطيع أن أجلب له الطعام".

وتابع: "أثناء تصوير الفيلم والذي استمرت مشاركتي به لمدة طويلة تخطت العشرة أيام شعرت بدون مناسبة أنني أريد أن أحلق شعري وقمت بقصه زيرو دون إخبار المخرج فلم أكن أعلم وقتها أن هذا خطأ، وأثناء حضوري في اللوكيشن ثاني يوم شاهدني المخرج وسألني بدهشة فين شعرك أخبرته أنني حلقته فقال لي غاضبا: أنت امبارح صورت مشهد وانت إيدك على "أوكرة" الباب وانت بشعرك وهنكمل تصوير النهاردة كده هنفتح الباب نلاقيك أقرع انت مابتفهمش سينما ومتعرفش إن ده راكور، وأنا لم أكن أعلم شيئًا عن السينما وقتها"، وأردف: قام المخرج بطلب من أحد الأشخاص أن يخصم مني عشرون جنيها وهذا ما صدمني وقتها لأنني لم أكن مهتم بالتمثيل في الفيلم بقدر أنني كنت أحتاج الأربعون جنيها.

واختتم الفنان محيي إسماعيل، بأنه ظل فترة يبحث عن سبب ابتعاد السينما الإيطالية عن التصوير في مصر، حتى أخبره أحد الأشخاص هناك أنهم "حرموا ينزلوا مصر" بسبب الشخص الأقرع عديم الراكور، معقبا: "يقصدني أنا بهذا الوصف".
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعة

"باعترافات أقطابهما".. القاعدة وداعش من أصل إخواني

منذ يوم

حقيقة تصوير مدير مدرسة بالسلاح الآلى فى قنا

منذ حوالي 5 ساعات

وزارة الصحة تكشف مزايا النظام الجديد في "التكليف"

منذ يوم

بعد هجومها عليه.. نجيب ساويرس يسب ليليان داوود

ads

الصور

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

image description

صور حرة من الأهرامات

image description

استقرار حالة الطقس في القاهرة والجيزة

image description

بالصور.. عمر خيرت يشعل العاصمة الإدارية بموسيقى "فيها حاجة حلوة"

image description

غيوم في سماء المقطم

الأكثر قراءة

"الحكومة" تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات

3 أشخاص يغتصبون فتاة بالمنوفية

"باعترافات أقطابهما".. القاعدة وداعش من أصل إخواني

تأجيل محاكمة راجح المتهم بقتل شهيد الشهامة محمود البنا

أيام زمان

«زوج فاشل ويعاني عقدة من النساء».. الوجه الخفي لمصطفى محمود

«أضخم أنا في مصر»: محي إسماعيل.. الفنان الوحيد الذي يشبه أدواره

أحمد زكي يعزم كلاب الشوارع على كباب وكفتة.. تعرف على القصة

الدبكة اللبنانية التي أبهرت الإنجليز في لندن وأوقفها موت عبدالناصر. صور نادرة

نجم الساعة

«أضخم أنا في مصر»: محي إسماعيل.. الفنان الوحيد الذي يشبه أدواره

الصحة

علماء يتمكنون من تحديد خلايا مرتبطة ومسببة للعمى لكبار السن

زيادة الألياف والزبادى يقلل خطر الإصابة بسرطان الرئة

مؤشرات نقص الفيتامينات بجسم الإنسان

استخدام المواصلات يوميًا يضر بشرتك

الرئيس نيوز

غدا.. محاكمة علاء وجمال مبارك في قضية "التلاعب بالبورصة"

السيسي يحدد: النهج المصري لـ"معالجة الأزمات" في الشرق الأوسط

سيول في العريش.. ومحافظ شمال سيناء: كل الأجهزة مستعدة

"النواب" يوصي بتحديد "سعر عادل" للخدمات الإعلامية المُقدمة للوزارات

منوعات

وضع حجر الأساس لمحطة رصد الأقمار الصناعية بمعهد الفلك

طريقة تسديد فاتورة المياه من خلال خدمة فوري

بيروت تعيد اكتشاف معالم طوتها الحرب بفضل الحراك الشعبي

"التعليم الجيد" بدائرة الضوء فى لقاء بقيادة الأطفال

كشكول

"اللغة العربية" بالمنصورة تعقد مؤتمرها الدولي.. مارس المقبل

"المعلمين"تعلن زيادة قيمة صندوق القرض الحسن إلى 100 مليون جنيه

طالبة أزهرية تحصل على الميدالية الفضية في بطولة العالم للكاراتيه بتشيلي

محافظ كفر الشيخ يأمر بصرف إعانة مالية لعامل أصيب أثناء رفع المياه من مدرسة

إسلام سياسي

"عبدالله قرداش"...خليفة البغدادى المحتمل فى زعامة داعش

أنباء عن مقتل المتحدث باسم تنظيم داعش الإرهابي

المعارضة السودانية تحذر من تحركات تنظيم بوكو حرام المتطرف

مسؤول أمريكى: العملية العسكرية لقتل البغدادى شنت من قاعدة جوية غرب العراق


زيت وسكر

فتح باب التقدم لـ 200 بعثة تدريبية بجامعة هارفارد بأمريكا للأطباء

عقب  إجراء الفحوصات.. تصدير 8 خيول للإتحاد الأوروبي بشهادة صحية

500 حقل إرشادى لمحصول القمح لأول مرة بالوادي الجديد

تعرف على أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الأحد

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
"بابا المصريين" وليس "بابا العرب"
د. منى حلمى
كيف بعد حضارة آلاف السنوات تقيدنا العواصف!
مؤمن المحمدي
الأخوان ظبطانى
ماجد حبته
البغدادى.. والعثمانلى
المزيد

الثقافة

روبير سوليه: مصر «حب الطفولة» وكل رواياتى مستوحاة من طفولتى ومراهقتى بها

دار العربي تعيد نشر 4 أعمال لـ"بيتر هاندكه"

الثلاثاء.. "الإنتاج الثقافي" يحتفل بنصر أكتوبر

الوجه المشرق لـ"جلاد دنشواي" في "نساء الهلباوي"

صفحتنا ع الفيس بوك