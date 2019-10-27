فوز الرئيس فيليبي نيوسي بالانتخابات الرئاسية بموزمبيق

أعلنت مفوضية الانتخابات في موزمبيق، فوز الرئيس الحالي فيليبي نيوسي بنسبة 73 % من عدد الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في وقت سابق من شهر أكتوبر الجاري في البلاد.



وأشار رئيس مفوضية الانتخابات عبد الكريمو - خلال مؤتمر صحفي نقلته شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الأحد - إلى أن أوسوفو مومادي مرشح حزب "المقاومة الوطنية الموزمبيقية" المعارض الرئيسي في البلاد حصل على 21.88 % من نسبة الأصوات.

