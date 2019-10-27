"الجوكر" يطيح بـ"مالفيسينت" ويعود للصدارة

حقق فيلم "الجوكر" عودة نادرة إلى المركز الأول في إيرادات دور العرض في أمريكا الشمالية، متخطيا ثلاثة أفلام حديثة الإصدار تكافح من أجل تحقيق رواج.



وأشارت تقديرات شركة التحليلات الإعلامية الأمريكية "كومسكور" اليوم الأحد إلى أن الفيلم، الذي يتناول الشخصية الشريرة المختلفة التي ابتكرتها شركة "دي سي كوميكس"، وأنتجته "وارنر بروس" حقق أرباحا بلغت 18.9 مليون دولار مطلع الأسبوع الحالي. وهو أكثر فيلم حقق إيرادات من الأفلام التي تحمل تصنيف "آر"، التي لا يسمح لمن دون 17 عاما بمشاهدتها دون مرافق، في جميع أنحاء العالم بعد أربعة أسابيع من بداية عرضه، وأطاح بفيلم "مالفيسينت" الذي تصدر ترتيب الإيرادات الأسبوع الماضي، وأنتجته شركة والت ديزني، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.



ولم يكن من المتوقع أن يحقق أي من الأفلام الثلاثة حديثة الإصدار صدارة الترتيب. وكان من المتوقع أن يحصل فيلم الرعب "كاونت داون" من إنتاج شركة "إس تي إكس إنترتينمينت" على 8 ملايين دولار، وحقق 9 ملايين دولار.



وكان من المتوقع أن يحقق فيلم الحركة "بلاك آند بلو" من إنتاج شركة سوني إيرادات ما بين 6 ملايين دولار و7.2 مليون دولار، ولكنه حقق 3. 8 مليون دولار. بينما أشارت التوقعات إلى حصول فيلم "ذا كارانت وور: دايركتورز كات"، وهو فيلم حول اكتشاف الكهرباء من إنتاج شركة "101 ستوديوز"، ما بين 2.8 مليون دولار و3.9 مليون دولار، ولكنه حقق 2.7 مليون دولار.