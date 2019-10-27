ميس حمدان: تعرضت للتحرش أكثر من مرة

قالت الفنانة الأردنية ميس حمدان، إنها تعرضت للتحرش أكثر من مرة خلال فترة طفولتها خلال سيرها في الشارع ومن قبل أحد المدرسين.



وأضافت ميس حمدان، خلال لقائها في برنامج "أنتي الأقوى"، مع الإعلامية دعاء صلاح، والمُذاع عبر فضائية "المحور": "أغلب حالات التحرش التي تحدث للأطفال تكون من قبل أقاربهن أو المدرسين، أو السائقين، أو أثناء سيرهن في الشارع، لذلك أصبح من المستحيل السكوت على انتشار هذه الظاهرة".



ووجهت رسالة للأمهات بضرورة تنبيه وتوعية البنات والبنين على منع أي كان من الاقتراب منهم، وإذا حاول شخص ما لمسهم فليقوموا بالمطلوب، مؤكدة أنها تفعل ذلك مع لي لي ابنة شقيقتها مي سليم، لأن التحرش الجسي بالأطفال يؤثر على مستقبلهم ويترك لديهم عقدًا نفسية.