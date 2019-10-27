الفيلسوف مراد وهبة: النخبة وراء تخلف المجتمع المصري

قال الفيلسوف مراد وهبة، إن الحكم على تقدم أو تخلف أي مجتمع يأتي من خلال قياس مدى تغلغل الفكر الأسطوري والفكر العقلاني في المجتمع.



وأوضح "وهبة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، في برنامج "نُطق فكرا"، على شاشة "TeN"، أن المسار الحضاري العام بدأ بفكر أسطوري مع محاولة لفهم الواقع بطريقة عقلانية، ومن خلال الصراع الفكر الاسطوري والعقلاني بدأ الأسطوري يتراجع والعقلاني يتقدم.



ولفت إلى أنه إذا كان الفكر الأسطوري متغلغلًا في أي مجتمع عن الفكر العقلاني، فإن هذا المجتمع متخلف، مردفًا أن المجتمع المصري للأسف يتغلغل فيه التخلف عن التقدم، والمسؤول عن ذلك هما النخبة.



وأردف: "هناك قوتين في أي مجتمع، النخبة من جهة، والجماهير من جهة أخرى، مسؤولية النخبة أن ترتقي بالجماهير إلى مستوى العقلاني، أما عندما تتراجع النخبة يصبح من الميؤس منه توعية الجماهير، فيتخلف النخبة والجماهير معا".