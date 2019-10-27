إعفاء أبناء العاملين السابقين بـ"التعليم" من المصروفات

أصدر وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية وقطاعات الوزارة، يحمل رقم (8) يتضمن العديد من القرارات.



أولًا: إعفاء أبناء المعلمين السابقين المحالين للمعاش أو المتوفين من رسوم كافة الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية المقررة والأنشطة الطلابية بمختلف مراحل التعليم العام والفني الواردة بالقرار الوزاري رقم (193) لسنة 2019.



ثانيًا: تخصيص المدارس التجريبية الرسمية للغات إعفاء بنسبة 50% من مقابل خدمات التجريبي المقررة بالقرار رقم (273) لسنة 2013 وتعديلاته.



وأكد وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين أهمية متابعة تنفيذ ما جاء بهذا القرار الدوري من قبل مديري المديريات والإدارات التعليمية، وتنفيذه من قبل الجهات الإدارية والمدارس.



ويأتي ذلك في إطار تقدير الوزارة للجهد المبذول من العاملين بالتربية والتعليم سابقًا، والعمل والمشاركة الفعالة في خدمة العملية التعليمية، وتقديرًا لعطائهم الممتد ودورهم المخلص في خدمة العملية التعليمية على مدار سنوات عملهم، فالوزارة تعمل جاهدة على توفير احتياجات العاملين بها سواء على المستوى (الاجتماعي أو المهني أو المادي) لتحقيق الأمان والاستقرار الأسري لهم.