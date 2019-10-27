العاملون فى نفق الشهيد أحمد حمدي 2: نربط سيناء بأرض الوطن

منذ عام ٢٠١٤، وضعت الدولة المصرية ممثلة فى قيادتها السياسية توجهًا ثابتًا يهدف لإعمار شبه جزيرة سيناء، عن طريق ربطها بالوطن بمزيد من الأنفاق بجانب نفق الشهيد أحمد حمدى، الذى تحمل وحده تقريبًا هذا العبء سنوات طويلة، خاصة فى ظل ضيق اتساعه، وتراجع كفاءته فى مواجهة الأعداد المتزايدة من السيارات، الباحثة عن المرور إلى هذا الجزء الحيوى من أرض مصر. وتضمنت خطة تطبيق هذا التوجه على أرض الواقع تدشين أنفاق جديدة لربط سيناء، من بينها نفق الشهيد أحمد حمدى «٢»، الذى بدأت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذه، على مدى ٣ سنوات، فى المنطقة الواقعة على بعد ٢٠٠ متر إلى الشمال من النفق الأول، وذلك لتيسير العبور من وإلى سيناء، ما يتيح لها وللوطن مزيدًا من فرص التقدم والنهضة الاقتصادية والاجتماعية. «الدستور» التقت العاملين بمشروع نفق الشهيد أحمد حمدى «٢»، أحد الأنفاق التى يجرى تنفيذها حاليًا أسفل قناة السويس، بهدف تسهيل حركة العبور بين شرق وغرب القناة، راصدة رؤيتهم للمشروع ومشاعرهم الخاصة تجاه هذا الإنجاز الكبير الذى يتحقق على أيديهم.



جاويش: الإنجاز يخفف معاناة عابرى قناة السويس

«مثل هذه المشروعات لا تتكرر كثيرًا فى العمر».. بهذه العبارة بدأ المهندس هيثم جاويش، مدير مشروع نفق الشهيد أحمد حمدى «٢»، حديثه إلى «الدستور»، مشيرًا إلى أنه بدأ عمله فى مشروع أنفاق الإسماعيلية، ثم انتقل إلى هذا المشروع.

وأوضح المهندس البالغ من العمر ٤٠ عامًا: «شاركت فى مشروع نفق الشهيد أحمد حمدى (٢) منذ نقطة الصفر، وزاد تعلقى به بعدما أدركت جيدًا أنه، والمشروعات المشابهة، ستكون سببًا فى تخفيف معاناة الناس التى تضطر لعبور قناة السويس كل يوم، كما أنه مفيد لأهالى سيناء والمترددين عليها، سواء للسكن أو العمل».

وأضاف: «أهمية المشروع ستظهر أمام الجميع عندما يسهم بشكل ملحوظ فى تسهيل الوصول إلى سيناء، وتقليل التكدس الموجود حاليًا أمام نفق الشهيد أحمد حمدى، بالإضافة إلى مساهمته فى تقليل ساعات الانتظار للباحثين عن عبور القناة».

وأعرب عن سعادته البالغة بالعمل فى مثل هذه المشروعات الكبيرة، قائلًا: «يكفى أنى سآتى بأبنائى للمرور بالنفق، وأخبرهم وأخبر أبناءهم أنى كنت واحدًا ممن نفذوا هذه الأنفاق».



القلش: تلقينا عروض عمل من شركات عالمية

عمله مهندسًا للتخطيط جعله يطلع على مشروع نفق الشهيد أحمد حمدى «٢» قبل غيره، لذا يعد المهندس محمد القلش واحدًا من أوائل العاملين فى مشروع النفق منذ كان مجرد فكرة على الورق، بعدما انتقل من مقر إقامته فى منيا القمح بالشرقية إلى موقع المشروع فى زيارات ميدانية متعددة لتجهيز مخططه المبدئى.

وقال «القلش»: «فى البداية كنت أظن أنه مجرد مشروع عادى، لكن بعدما اختبرت بنفسى معاناة من يحاولون عبور القناة كل يوم، والأوقات الطويلة التى يستغرقونها فى انتظار المعديات البحرية لعبور مسافة لا تتعدى ٣٠٠ متر فقط، أدركت أهميته».

ووصف المشاركة فى مثل هذه المشروعات بالواجب الوطنى، فضلًا عما تمثله من فائدة مهنية كبيرة على المستوى الشخصى، نظرًا لما تضيفه من خبرات كبيرة للعاملين بها، فى ظل مساهمتها فى تحويل النظريات التى قرأوا عنها ودرسوها إلى حقائق على أرض الواقع. وتابع: «أثناء التنفيذ زارتنا مكاتب استشارية عالمية، ومسئولون بشركات عالمية، وممثلون عن سفارات بعض الدول المهتمة بهذا النوع من المشروعات، وعندما وجدوا هذا المستوى الهائل من التخطيط والإنجاز، بدأوا فى استقطاب عدد من المهندسين المصريين للعمل فى مشروعات مشابهة خارج مصر».





طارق:ينهى جملة «النفق مغلق للصيانة»

قال إسلام طارق، ابن محافظة الإسماعيلية، الذى انضم للعمل فى المشروع، منذ ٢٠١٦، فى عمر ٢٤ عامًا فقط، إن الطاقم القائم على المشروع مصرى بالكامل، ودور العنصر الأجنبى يقتصر فقط على الخدمات الاستشارية، خاصة قبل بدء التنفيذ.

وأضاف «طارق»: «مشاركتى كأحد أبناء محافظة الإسماعيلية جعلتنى مختلفًا عن الباقين، لأنى أعلم أن مثل هذا المشروع سيعود على بفائدة كبيرة ويؤثر على حياتى اليومية»، مشيرًا إلى أنه رغم صغر سنه شارك فى عدد من المشروعات القومية المهمة، من بينها مشروع حفر قناة السويس الجديدة، وتنفيذ محور ٣٠ يونيو، وقرية الأمل على طريق العريش.

وعن مهمته بالمشروع قال: «عملت أولًا فى تحميل حلقات النفق الخرسانية، وبعد فترة من العمل والخبرة تدرجت إلى أن أصبحت مشرفًا على الجودة، ثم أصبحت مهندسًا لتنفيذ الأعمال النفقية فى مدخل النفق». عمله حرمه مثل غيره من زيارة أهله لفترة طويلة، رغم قرب المسافة مقارنة بغيره، كما جعله يعتاد الحرمان من الإجازات والراحات حتى فى الأعياد، التى لم يعد يستطيع أن يقضيها مع أهله كما اعتاد، لكنه لم يلتفت كثيرًا لذلك.

وأرجع ذلك إلى أنه اكتسب خبرات كبيرة بعد ٣ سنوات من العمل فى المشروع، فضلًا عن استفادة أهلى وأبناء محافظتى من إمكانية العبور السلس والآمن داخل النفق، دون مواجهة جملة «تم إغلاق النفق للصيانة» التى تسببت كثيرًا فى معاناتهم.





محمد: يسمح بإنشاء مدن جديدة وإنهاء البطالة

ذكر المهندس محمد أسامة، مهندس الكهرباء المسئول عن تشغيل محطة «إس تى بى» المختصة بفصل ناتج الحفر ومعالجته، أن العمل فى مشروع مفيد لبلد بأكمله، مثل نفق الشهيد أحمد حمدى٢، «شعور فى غاية الروعة».

وقال «أسامة»: «بدأت العمل فى المشروع منذ بدايته، وعلمت أنه سيكون مشروعًا يتحدث عنه التاريخ، كما أنى علمت بتأثيره على مستقبلى المهنى، وأدركت أنه سيحدث فارقًا كبيرًا فى مسيرتى». وأضاف: «من المعروف أن مثل هذه المشروعات تزيد من المسئولية الملقاة على عاتق العاملين بها، خاصة أنهم يحصلون على فترات راحة وإجازات محدودة، ما يعنى أنها تزيد من تصنيفهم لكونهم يصبحون مؤهلين للعمل فى مختلف البيئات».

وأشار إلى أن مجال الأنفاق كان مقتصرًا فى الماضى على شركات قليلة، لكن هذه المشروعات أتاحت فرصًا كبيرة للعمل داخل وخارج مصر، وتأثيراتها الإيجابية تظهر فى أكثر من مجال، فهى تصل الدلتا بسيناء، وتسمح بإنشاء مدن مثل الإسماعيلية الجديدة، لتكون نقطة انطلاق للعمران ابتداء من محور القناة، بالإضافة إلى ذلك تخفّض نسبة البطالة فى مدن القناة.

واختتم: «أشعر بالفخر لأنى أساعد فى المشروع الذى يغير من خريطة الأرض، ويسهم فى إنشاء منطقة اقتصادية قوية، ويساعد فى القضاء على الإرهاب».





حجازى: جعلنى مهندسًا متخصصًا فى مجال حفر الأنفاق

قال المهندس كريم حجازى، مدير المكتب الفنى بمشروع نفق الشهيد أحمد حمدى «٢»، إنه لم يكن يتوقع حين انضم للمشروع منذ بداية حفر أنفاق الإسماعيلية فى ٢٠١٦ أن العمل سيكون بهذه الضخامة، الأمر الذى زاد من فخره وشعوره بالإنجاز الكبير الذى يتحقق على يديه.

وشدد «كريم» على أن تأثير المشاركة فى هذه المشروعات غيَّر تمامًا من مسيرته المهنية، بعدما غير تخصصه من مهندس ميكانيكا إلى متخصص فى مجال حفر الأنفاق، مضيفًا: «الحمد لله أثبت نفسى ونجحت فى أن أكون أصغر مدير مكتب فنى بهذا المجال الجديد كليًا على».

وأشار إلى مساهمة هذه المشروعات ولعبها دورًا كبيرًا فى تنمية الاقتصاد المصرى، وتقدم البلاد وازدهارها، مختتمًا بقوله: إن «العمل يجرى حاليًا فى إطار التعاون الكامل بين المهندسين والعمل ما يساعد الجميع على إنجاز المهمة المطلوبة منهم».



محمود: أتاح لى الاحتكاك بمهندسين أجانب

عندما تواصلت معه الشركة المنفذة لمشروع نفق الشهيد أحمد حمدى «٢»، شعر محمود أسامة، مهندس الميكانيكا، أحد أعضاء الفريق المسئول عن تشغيل محطة فصل ناتج الحفر، بالفخر الشديد لكونه واحدًا من بين المهندسين الذين سيشاركون فى هذا المشروع الضخم.

وقال «أسامة»: «كل مهندس مصرى شارك فى مثل هذه المشروعات القومية الضخمة يجب أن يشعر بالفخر لأنه حقق إنجازًا كبيرًا لصالح بلاده».

وأضاف: «العمل فى مشروعات مثل حفر هذا النفق يزيد من الخبرات، وفرصة الاحتكاك بخبرات متعددة أجنبية ومصرية، وأهلنى للعمل مع شركة فرنسية فى حفر الخط الثالث لمترو الأنفاق، وبعد عملى فى المشروعين اكتسبت خبرات كبيرة جدًا ستؤثر إيجابًا على مستقبلى المهنى». وواصل: «من ناحية أخرى، أشعر بأنى أسهم فى عمل كبير يساعد على ربط سيناء بالدلتا، ويسهل حركة العبور من وإلى سيناء دون تكدس أو ازدحام، فى ظل تخفيف الضغط الكبير على نفق الشهيد أحمد حمدى (١)».

وتابع: «الأنفاق التى نبنيها أسفل القناة ستساعد بشكل كبير فى تعمير سيناء، وجذب الاستثمارات إليها وتحويلها إلى منطقة مفيدة اقتصاديًا، بجانب التوسع فى بناء المدن الجديدة هناك».



الدياسطى: لم أحضر ولادة زوجتى بسبب المشروع



كمسئول عن منظومة السلامة والاشتراطات المهنية للمشروع، قال المهندس أحمد الدياسطى: إن التمهيد لحفر النفق تضمن تمشيطًا كاملًا للمنطقة التى يقام فيها من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كاشفًا عن أن هذه المرحلة شهدت بعض المشكلات المتعقلة بانفجار عدد من القنابل المدفونة أسفل القناة وإلى جوارها منذ فترة الاحتلال. وأوضح ابن محافظة الجيزة: «ماكينات الحفر واجهت القنابل ما أدى لتوقف المشروع لفترة من الوقت، لكن الأمر الجيد تمثل فى عدم إصابة أى من العمال، فى ظل توفير إدارة المشروع كل وسائل الأمان التى تحافظ على العمال طيلة تواجدهم فى موقع العمل، مع تجهيز وحدتى إسعاف ومطافئ على أعلى مستوى للتعامل مع أى حادث أو إصابة».

وأضاف: «كل الذين زاروا الموقع من الخبراء الأجانب أشادوا بشروط السلامة وبالجهد المبذول، ومنهم خبراء ألمان ذكروا أن المعدلات العالمية تتضمن حالة وفاة واحدة على الأقل بين العمال مع حفر كل كيلومتر، لكننا حفرنا ما يقرب من ١١ كيلومترًا دون حالة وفاة واحدة، لنكسر الأرقام العالمية ولله الحمد».

وأشار إلى تواجده فى موقع العمل ٢٤ ساعة، وأن إجازاته محدودة للانشغال بكل تفصيلة بالمشروع، حتى إنه لم يستطع التواجد إلى جوار زوجته فى موعد ولادتها، ثم تمكن بصعوبة من رؤية ابنه بعد يومين من ولادته.











