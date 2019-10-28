أبرز 12 معلومة عن المؤتمر العالمى WRC برعاية الرئيس السيسى

ينطلق اليوم الاثنين "المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية WRC التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك خلال الفترة من 28 أكتوبر – 22 نوفمبر 2019"، بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وترصد الدستور خلال هذه السطور أهم 12 معلومة عن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC.

- لأول مرة منذ 20 عاما يعقد المؤتمر خارج مقر الاتحاد الدولي للاتصالات بجنيف.

- مصر تترأس المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC بصفتها الدولة المستضيفة.

- استضافة مصر للمؤتمر يؤكد تقدير مجتمع الاتصالات العالمي، لدورها ولمكانتها في هذا المجال.

- 3500 مشارك من 140 دولة حول العالم لحضور أكثر من 50 وزير ونائب وزير للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- 1000 ورقة عمل بحثية متخصصة سيتم مناقشتها خلال فعاليات المؤتمر.

- 50 شركة ومنظمة دولية عاملة في مجال الاتصالات حول العالم مشاركة بالمؤتمر.

- المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية يعقد كل ثلاثة أو أربعة أعوام، ويوضع مجلس الاتحاد جدول الأعمال النهائى قبل سنتين من انعقاد المؤتمر بموافقة غالبية الدول الأعضاء.

- ستقوم الحكومات المشاركة في المؤتمر باستعراض ومراجعة لوائح الراديو، وهي المعاهدة الدولية التي تحكم استخدام طيف الترددات الراديوية.

-المؤتمر سيناقش منظومة الاتصالات اللاسلكية وصناعة الأقمار الصناعية وتقنية الجيل الخامس والحيز الترددى وموضوعات هامة أخر.

- سيتم إصدار وإقرار اتفاقية دولية تسمى وثيقة شرم الشيخ 2019 ستتضمن تحديد الترددات الخاصة بتقنية الجيل الخامس عالميا وخدمات الاتصالات الخاصة بالأقمار الصناعية وتقنيات الراديو ومعايير الهواتف الذكية والأجهزة التقنية.

- مصر وقعت اتفاقية استضافة المؤتمر خلال شهر مارس الماضى بين وزارة الاتصالات والاتحاد الدولي للاتصالات، بعد دعوة رسمية من مصر بالتنافس مع عدد كبير من الدول الأخري وتم اختيار مصر لاستضافة الحدث العالمي تقدير لها.

- تستضيف مصر أيضا الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية المقبل من 25 – 26 نوفمبر المقبل.