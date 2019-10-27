نشأت الديهي: مقتل البغدادي دعاية انتخابية لـ"ترامب"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الإدارة الأمريكية أعلنت اليوم على لسان الرئيس دونالد ترامب، خبر مقتل أبوبكر البغدادي في عملية للقوات الأمريكية شمال سوريا، معقبًا: "أمريكا بتقول اليوم إنها تخلصت من البغدادي، وتركيا وروسيا يعلنان أنهما شاركا في العملية، وكل ذلك تسويق سياسي".



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم، أن المانشيت الطبيعي الصحيح هو انتحار زعيم تنظيم داعش وليس قتله، حيث قام "البغدادي"، بتفجير حزام ناسف كان يرتديه دائمًا بعد محاصرة القوات الأمريكية له، وضيع من يعول قام بتفجير 3 من أبنائه، وانتحر 2 من زوجاته بعد أن كانوا يحاولون الهرب.



وتساءل: "هل هناك خليفة أو أمير للمسلمين ينتحر؟"، مشيرًا إلى أن أمريكا لم تخطر أي جهة بالعملية الخاصة إلا العراق، كما أن تركيا هي الجهة الوحيدة التي أمدت أمريكا بمعلومات عن مكان تواجد أبوبكر البغدادي، موضحًا أن قوات سوريا الديمقراطية تحدثت عن أنها أمدت الولايات المتحدة بمعلومات لملاحقة أمير تنظيم داعش أبوبكر البغدادي.



وعرض لقطات للصور الأولى لمقتل البغدادي، مؤكدًا أن ما جري اليوم يجعلنا نتوقف أمامه، منوهًا بأنه تم الإعلان عن مقتل أبوبكر البغدادي أكثر من مرة قبل ذلك، واليوم يتم الإعلان عن مقتل أو انتحار البغدادي قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية وهذا له دلالة، ليصبح "ترامب" أمام الناخب الأمريكي بطلا قوميا ويسعى لمحاربة الإرهاب، متوقعًا أن يكون توقيت مقتل البغدادي مخططا ومدبرا لتحقيق مكاسب سياسية لـ "ترامب" وبعض القوى الإقليمية في المنطقة.