مقتل الذراع اليمنى لـ"البغدادي"

استهدفت قوات سوريا الديمقراطية، مساء اليوم الأحد، الإرهابي أبوالحسن المهاجر، الساعد الأيمن لزعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبوبكر البغدادي، والمتحدث باسم تنظيم داعش، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها.



وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم، مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي البغدادي، إثر عملية للقوات الخاصة الأمريكية في ريف إدلب السورية، كما أعلن وزير الدفاع الأمريكي، أن القوة الأمريكية الخاصة طلبت من البغدادي تسليم نفسه لكنه رفض وفجر سترته المفخخة.



وقال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إن مقتل البغدادي ضربة قاضية لتنظيم داعش الإرهابي.



وأعلن إسبر، إصابة اثنين من القوات الأمريكية بجروح طفيفة خلال العملية التي استهدفت البغدادي، لكنهما عادا للعمل.



وأضافت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مسئول كبير في وزارة الدفاع "بنتاجون"، أن الجيش نفذ عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي، يوم السبت، في المكان الذي يختبئ داخله في سوريا.



وأوضحت مجلة نيوزويك الأمريكية أن العملية جرت في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ونفذتها قوات عمليات خاصة بعد أن تلقت معلومات استخباراتية حددت موقعه.