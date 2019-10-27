الأحد 27 أكتوبر 2019 الموافق 28 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

عالم

مقتل الذراع اليمنى لـ"البغدادي"

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 07:46 م
البغدادي
البغدادي
وكالات
طباعة
استهدفت قوات سوريا الديمقراطية، مساء اليوم الأحد، الإرهابي أبوالحسن المهاجر، الساعد الأيمن لزعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبوبكر البغدادي، والمتحدث باسم تنظيم داعش، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم، مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي البغدادي، إثر عملية للقوات الخاصة الأمريكية في ريف إدلب السورية، كما أعلن وزير الدفاع الأمريكي، أن القوة الأمريكية الخاصة طلبت من البغدادي تسليم نفسه لكنه رفض وفجر سترته المفخخة.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إن مقتل البغدادي ضربة قاضية لتنظيم داعش الإرهابي.

وأعلن إسبر، إصابة اثنين من القوات الأمريكية بجروح طفيفة خلال العملية التي استهدفت البغدادي، لكنهما عادا للعمل.

وأضافت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مسئول كبير في وزارة الدفاع "بنتاجون"، أن الجيش نفذ عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي، يوم السبت، في المكان الذي يختبئ داخله في سوريا.

وأوضحت مجلة نيوزويك الأمريكية أن العملية جرت في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ونفذتها قوات عمليات خاصة بعد أن تلقت معلومات استخباراتية حددت موقعه.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

3 أشخاص يغتصبون فتاة بالمنوفية

منذ حوالي 3 ساعات

وزارة الصحة تكشف مزايا النظام الجديد في "التكليف"

منذ حوالي 12 ساعة

"الحكومة" تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات

منذ يوم

حقيقة تصوير مدير مدرسة بالسلاح الآلى فى قنا

ads

الصور

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

image description

صور حرة من الأهرامات

image description

استقرار حالة الطقس في القاهرة والجيزة

image description

بالصور.. عمر خيرت يشعل العاصمة الإدارية بموسيقى "فيها حاجة حلوة"

image description

غيوم في سماء المقطم

الأكثر قراءة

3 أشخاص يغتصبون فتاة بالمنوفية

"الحكومة" تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات

تأجيل محاكمة راجح المتهم بقتل شهيد الشهامة محمود البنا

وزير الانتحاريين.. تعرف على خليفة البغدادي في قيادة تنظيم داعش الإرهابي

أيام زمان

أحمد زكي يعزم كلاب الشوارع على كباب وكفتة.. تعرف على القصة

الدبكة اللبنانية التي أبهرت الإنجليز في لندن وأوقفها موت عبدالناصر. صور نادرة

هل أحمد أمين يشبه رفعت إسماعيل؟.. خالد توفيق يجيب

بدأت بـ "حنان ماضي".. محاولات "خان" لإخراج أغاني الفيديو كليب

نجم الساعة

ابنة فاتن فريد: الفنانة "وردة" حاربت والدتي

الصحة

علماء يتمكنون من تحديد خلايا مرتبطة ومسببة للعمى لكبار السن

زيادة الألياف والزبادى يقلل خطر الإصابة بسرطان الرئة

مؤشرات نقص الفيتامينات بجسم الإنسان

استخدام المواصلات يوميًا يضر بشرتك

الرئيس نيوز

من هو "الخليفة المحتمل" لأبو بكر البغدادي في زعامة داعش؟

7 أفلام من 5 قارات تتنافس في "أسبوع النقاد" بمهرجان القاهرة السينمائي

سياسي ليبي: انشقاق الميليشيات متوقع.. وتحرير طرابلس قريبا جدا

إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة "نادي القضاة"

منوعات

طريقة تسديد فاتورة المياه من خلال خدمة فوري

بيروت تعيد اكتشاف معالم طوتها الحرب بفضل الحراك الشعبي

"التعليم الجيد" بدائرة الضوء فى لقاء بقيادة الأطفال

موجة طقس شديدة الحرارة تجتاح أجزاء من أندونيسيا

كشكول

كسر قدم مدير مدرسة في الدقهلية أثناء متابعة العمل

جامعة دمنهور تقيم احتفالات ذكرى نصر أكتوبر بمشاركة أبطال الممر

"التعليم": إعفاء أبناء العاملين سابقاً أو المتوفين من المصروفات

جامعة النيل: مؤتمر NILES2019 تعريف للعلوم الناشئة في المجالات الذكية

إسلام سياسي

"عبدالله قرداش"...خليفة البغدادى المحتمل فى زعامة داعش

أنباء عن مقتل المتحدث باسم تنظيم داعش الإرهابي

المعارضة السودانية تحذر من تحركات تنظيم بوكو حرام المتطرف

مسؤول أمريكى: العملية العسكرية لقتل البغدادى شنت من قاعدة جوية غرب العراق


زيت وسكر

حقيقة وقف “معهد ناصر” إرسال قرارات العلاج على نفقة الدولة للمجالس الطبية

استقرار أسعار اللحوم والدواجن في نهاية تعاملات اليوم الأحد

أسعار الأسماك في ختام تعاملات اليوم الأحد

ننشر أسعار الخضروات في ختام تعاملات اليوم

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
"بابا المصريين" وليس "بابا العرب"
د. منى حلمى
كيف بعد حضارة آلاف السنوات تقيدنا العواصف!
مؤمن المحمدي
الأخوان ظبطانى
ماجد حبته
البغدادى.. والعثمانلى
المزيد

الثقافة

دار العربي تعيد نشر 4 أعمال لـ"بيتر هاندكه"

الثلاثاء.. "الإنتاج الثقافي" يحتفل بنصر أكتوبر

الوجه المشرق لـ"جلاد دنشواي" في "نساء الهلباوي"

ختام فعاليات الملتقى الثانى لترشيد استهلاك المياه بثقافة أسيوط

صفحتنا ع الفيس بوك