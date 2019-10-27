مصرع شاب دهسًا أسفل عجلات قطار بالشرقية

لقي شاب مصرعه أسفل عجلات قطار، بمزلقان الدهاشنة، بمركز بلبيس في محافظة الشرقية.



تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع الشاب أحمد محمد حسين عبدالحي 20 سنة أسفل عجلات قطار (الزقازيق – القاهرة) بمزلقان الدهاشنة.



تبين من التحريات أن القطار كان مزدحما وكان الشاب واقفا على باب القطار المفتوح كعادة قطارات خط الشرق فهي بدون أبواب، ونتيجة للسرعة اختل توازنه وسقط أسفل عجلاته فلقي مصرعه على الفور.



تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.