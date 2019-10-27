أحمد حلمي يشارك في حفل إطلاق مبادرة دكان الفرحة لتزويج الفتيات (صور)

شارك الفنان أحمد حلمي، وعدد من النجوم في مبادرة دكان الفرحة، لتيسير زواج الفتيات، برعاية صندوق تحيا مصر.



ونشر "حلمي"، صورًا من الفعالية عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "إمبارح حضرت حفل إطلاق مبادرة دكان الفرحة لتيسير زواج الفتيات الأولى بالرعايى تحت إشراف صندوق تحيا مصر والحقيه اتبسطت جدا جدا وبقول للعرسان الف الف مبروك ويارب يسعدهم في حياتهم ويرزقهم الذريه الصالحه وتحيا مصر".



وشارك في الفعالية الدكتورة سحر نصر وزير اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، والشيخ علي جمعة، والفنانة رجاء الجداوي، ووفاء عامر، ولبلبة، وفردوس عبدالحميد، والمخرج محمد فاضل، ومصمم الأزياء هاني البحيري، وأحيا الحفل الفنان محمد حماقي، وسط حضور عدد من المسئولين والشخصيات العامة.



يذكر أن المبادرة تضم 500 عروسة، وتشمل كل تجهيزات الزواج من بوتاجاز وغسالة وثلاجة وسخان ومكواه ومروحة ومرتبة اسفنجية ومجموعة مستحضرات تجميل.