الجيش السوري يصل الحدود التركية في ريف رأس العين

وصل الجيش العربي السوري إلى الحدود السورية - التركية في ريف رأس العين الشمالي الشرقي.



وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا، اليوم الأحد بأن القوات السورية وصلت إلى ريف العين الشمالي بعد أن دخلت عشرات القرى والبلدات وصولا إلى قرية الكسرى وتل ذياب زركان.



وأضافت الوكالة، أن هناك اشتباكات عنيفة بين وحدات من الجيش العربي السوري وقوات الاحتلال التركي ومرتزقتها على محور قرى باب الخير وأم عشبة بريف رأس العين الشرقي.

