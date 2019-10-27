مصرع طفل صعقًا خلال شرب الماء من "كولدير" بالمعصرة

كشفت تحريات مباحث قسم شرطة المعصرة، عن مصرع طفل أثناء تناوله كوب ماء من كولدير.



ولقي الطفل مصرعه بصعق كهربائي، أثناء تناوله كوب مياه من كولدير بمدينة الضباط في حدائق حلوان التابع لدائرة قسم شرطة المعصرة.



وأوضح مصدر أمني، أن الطفل يعمل داخل مغسلة سيارات مقابلة لمكان الواقعة وأن الأهالي استغاثوا بقوات الأمن فور وصولهم لإجراء التحريات وأبلغوهم بأن "الكولدير" سبق له إصابة المارة بصعق كهربائي بسبب هطول الأمطار عليه.



وأضاف الأهالي خلال مناقشتهم، أنهم وجدوا الطفل ملقى على الأرض فقاموا بنقله إلى مستشفى حلوان العام، وفوجئوا باستقبال المستشفى يخبرهم بوفاته.



وجارٍ إبلاغ أهلية الطفل بالواقعة لاستلام جثمانه من المستشفى وإنهاء إجراءات استلامه.



وأضافت التحريات أن محمد المجني عليه يبلغ من العمر١٠سنوات، وأنه يعمل مساعدا بالمغسلة ليساعد أهله في المصروفات وأن الطفل من سكان المعصرة.



وكانت البداية عندما تلقى العميد مجدي خلف مأمور قسم شرطة المعصرة، إخطارا من المستشفى العام يفيد بوصول جثة لطفل يدعى "م. أ"، وعلى الفور انتقل النقيبان لؤي أحمد رئيس الدورية، كريم أبوالمعاطي معاون مباحث القسم، وتبين أن سبب الوفاة ماس كهربائي أدى إلى صعقه وتم نقله إلى المستشفى وأخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة وتباشر النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.