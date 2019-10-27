الديهي: أردوغان سلم البغدادي لأمريكا مقابل غزو سوريا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حصل على الضوء الأخضر من ترامب لغزو سوريا، مقابل تسليمه أبوبكر البغدادي زعيم داعش.



وأضاف "الديهي"، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "ten"، أن البغدادي كان موجودًا في الأراضي التركية، حيث تخفيه المخابرات التركية، ثم باعه أردوغان وسلمه للمخابرات الأمريكية لتنفيذ صفقة تمت بينهما.



وأردف: "أردوغان دخل سوريا عشان يعمل لقطة ويفوز بالانتخابات، مقابل ترامب يقتل البغدادي ويعمل لقطة عشان يفوز بالانتخابات".



ولفت "الديهي" إلى أنه لم يحدث صدام بين داعش وتركيا، فلم يتحرك جندي تركي واحد، تجاه عين العرب كوباني، لأنه كان هناك اتفاق بين تركيا وداعش، بدليل أن القناصلة الأتراك الذين أسرتهم داعش، فكت أسرهم، كما أن النفط الذي سرقته داعش من سوريا باعوه لبلال أردوغان.