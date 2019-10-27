القبض على المعتدين على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بالوراق

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، من ضبط 3 طلاب لاتهامهم بسحل طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة.



وكانت المتابعة الأمنية قد رصدت تداول مقطع فيديو يتضمن قيام شابين بالتعدي بالضرب على ثالث من ذوي الاحتياجات الخاصة أمام ورشة نجارة، وعلى الفور أمر اللواء محمود السبيلي، مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث وتحري لضبط المتهمين.



وبإجراء التحريات تبين أن وراء الواقعة طلاب بالصف الأول الثانوي الصناعي، وتبين أن مكان الواقعة شارع ٦ أكتوبر الوراق، وأن مرتكبي الواقعة كل من "محمد. أ" ١٧ سنة و"مصطفى. ع" 16 سنة، و"أحمد. س" 15 سنة، مصور الفيديو، وجميعهم طلاب بالصف الأول الثانوي الصناعي، وأمكن ضبطهما وضبط الهاتف الخاص بالثالث وبه مقطع الفيديو.



وبمواجهتهم اعترفوا بالتعدي بالضرب وتصوير المدعو "محمد، ١٤ سنة"، من ذوي الاحتياجات الخاصة.



تم استدعاء والد المعتدى عليه "جمال، ٤١ سنة، بائع متجول"، واتهمهم بالتعدي بالضرب على نجله.



وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.