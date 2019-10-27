الخارجية العراقية تسلم الكويت آخر دفعة من الأرشيف الأميري

سلمت وزارة الخارجية العراقية نظيرتها الكويتية حوالي 200 ألف كتاب، ترجع ملكيتها للمكتبة الوطنية وجامعة الكويت، والأرشيف الأميري فقدت خلال فترة حرب الخليج الأولى عام 1990.



وقال وكيل وزارة الخارجية العراقي السفير حازم اليوسفي، إن بلاده حريصة على الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وإعادة ما تم أخذه خلال تلك الفترة.



وأشار اليوسفي إلى حرص بلاده على توطيد العلاقات بين الجانبين، مستذكرًا الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين والنتائج الإيجابية المترتبة عليهما.

وشدد المسئول العراقي على أن وزارة الخارجية العراقية بذلت جهودًا جبارة لإعادة الأرشيف في مختلف مراحله كافة.



من جهته، أكد نائب مساعد وزیر الخارجية لشئون المنظمات الكويتي، المستشار عبدالعزيز الجار الله، على أن "التسليم يأتي ثمرة للتعاون البناء بين وزارتي الخارجية في البلدین".

وأكد الجار الله، أن "الكويت ما زالت تحث الجانب العراقي على تسليم كل الأرشيف الوطني والممتلكات التي فقدت خلال تلك الفترة".

وأوضح أن عملية التسليم تتم بالتعاون وبإشراف من الأمم المتحدة وبعثتها المقيمة في العراق "يونامي"، تنفيذًا لقرار مجلس الأمن المرقم 2107 عام 2013.