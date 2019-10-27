الديهي: "البغدادي خروف سمنته أجهزة مخابراتية لذبحه في الوقت المناسب"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وقت الإعلان عن مقتل أبو بكر البغدادي زعيم داعش، له دلالة كبيرة، حيث جاء بالقرب من موعد انتخابات الرئاسة الأمريكية.



وأضاف خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "ten": "البغدادي عجل وخروف تم تسمينه، لذبحه في وقت ما، يخيل إلي أنه يتم صناعة نجوم من ورق على أنهم زعماء إرهابيين، مثل أسامة بن لادن والبغدادي والزرقاوي، مثل تكبير الخروف، ويختار التوقيت، لذبحه لاستخدام اللحم".



وأردف: "البغدادي صنعته أجهزة مخابراتية من لا شيء، أسد من ورق، والميديا تشتغل أخطر رجل في العالم، وهو رجل تافه بلا تاريخ أو جغرافيا، سمعنا أنه كان منتمي للإخوان".