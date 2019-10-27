حريق يلتهم ورشة أخشاب بمركز أبو كبير بالشرقية

التهم حريق منذ قليل، ورشة للأخشاب بقرية الزوابعية التابعة لمركز أبو كبير.



كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا بنشوب حريق بورشة للأخشاب، وتم الدفع بسيارة الإطفاء والإسعاف، كما شارك أهالي القرية في إطفاء الحريق خشية من انتقال النيران للمنازل المجاورة، حيث تقع في منطقة سكنية بجوار مسجد أبو بكر الصديق.



وكشفت المعاينة الأولية عن أن الحريق بفعل ماس كهربي عقب الأيام المطيرة السابقة، وقد أتت النيران على الورشة بكاملها محدثة خسائر مادية كبيرة، وحدثت بعض الاختناقات تم إسعافها في مكان الحادث.

