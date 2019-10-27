انتهاء تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة نادي القضاة

أعلن المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، قبل قليل، انتهاء موعد استقبال طلبات المرشحين لانتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مصر.



وأوضح أنه تقدم 5 مستشارين على مقعد الرئيس و4 مستشارين على مقعد المتقاعدين، و27 مستشارًا على خمس مقاعد للمستشارين، و26 رئيس محكمة وقاض على خمس مقاعد لرؤساء المحاكم والقضاة، و19 محاميًا عامًا ورئيسًا للنيابة ووكيلًا للنائب العام على خمس مقاعد للنيابة العامة، على أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر المقبل.



وستتولى اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار المحمدي قنصوة رئيس محكمة الاستئناف الأسبق إجراءات العملية الانتخابية حتى إعلان النتيجة.

