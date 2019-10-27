الطقس توضح خريطة الأمطار على مستوى الجمهورية.. غدًا

قال الدكتور أحمد صابر، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بدءا من اليوم سيبدأ الطقس في الاستقرار؛ نتيجة تراجع المنخفض الجوي الذي أثر على حالة الجو في الأيام الماضية، واتجه نحو الشرق، ويؤثر حاليًا على فلسطين، وسوريا والأردن.



وتابع صابر قائلًا:"بدءا من اليوم ستعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام وتنحصر الأمطار الخفيفة والمتوسطة على السواحل الشمالية وشمال سيناء، وبالنسبة للرياح تكون معتدلة تمامًا على معظم المناطق".



وأكد أن غدًا الإثنين سيسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلًا، وستقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة تصل لحد الضباب صباحًا على مناطق من شمال البلاد وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.



وأشار إلى أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.