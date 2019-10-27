30 أكتوبر.. تسليم شهادات تخرج الدفعة الثانية لمشروع "ابدأ حلمك"

تسلم وزيرة الثقافة، مساء الأربعاء 30 أكتوبر، شهادات تخرج 50 موهوبا يمثلون الدفعة الثانية من ورشة ابدأ حلمك لتدريب وصقل المواهب الشابة فى مختلف مجالات فنون المسرح والتى ينظمها قطاع الإنتاج الثقافى برئاسة الفنان خالد جلال ممثلًا فى البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار وفرقة مسرح الشباب بقيادة المخرج عادل حسان.



كما تشهد الوزيرة، عرض "بيت الأشباح" الذي يلعب بطولته 30 ممثلا من شباب الدفعة الأولى وتدشن انطلاق تدريبات الدفعة الثالثة بمشاركة 60 متدرب، فى السادسة مساء الأربعاء 30 أكتوبر.



وقال الفنان إسماعيل مختار، إن ورشة ابدأ حلمك تعد أحد أهم مشروعات اكتشاف المواهب في الوطن العربي وتهدف إلى إثراء مجال المسرح بدماء جديدة تعيد الازدهار لأبو الفنون، مشيرا إلى استمرارية المشروع الذى فتح الباب أمام مواهب وأحلام الشباب وتحول إلى منصة لإطلاق المبدعين كما حقق لفرقة الشباب حلم إعداد ذخيرة من النابغين تعمل على المشاركة فى تنفيذ خطة إنتاج ثرية، مشيدا بمساندة وزارة الثقافة ودعمها للمشروع.



من جانبه أكد المخرج عادل حسان، أن ورشة أبدأ حلمك أطلقها مسرح الشباب للمرة الأولي في النصف الثاني من عام 2017، بمشاركة عدد من أهم مدربي فنون التمثيل والمسرح أبرزهم أحمد طه، علاء عبد العزيز، أحمد مختار، محمود حنفي وضياء شفيق، وتخرجت الدفعة الأولى في أكتوبر 2018 وضمت 120 شابا، وقد تم اختيار عدد منهم للمشاركة في عرض بيت الأشباح والذي حقق نجاحا كبيرا حيث تم تقديمه أكثر من 70 ليلة حتى الآن، وأوضح أن الدفعة الثانية من الورشة بدأت التدريب في قبل 8 أشهر بإشراف الفنان كمال عطية بمشاركة المدربين الدكتور محمد حسني، حازم الكفراوي، ضياء شفيق، ميسرة صلاح الدين، أما الدفعة الثالثة ويتولى تدريبهم الفنانين عبير لطفي، محمد نبيل منيب، أحمد مجدي وفاروق جعفر.