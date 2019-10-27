داليا مصطفى تنشر أول صورة لوالديها.. ورسالة مؤثرة لأمها

شاركت الفنانة داليا مصطفى، متابعيها عب صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" بأول صورة لوالديها.



وعبرت عن اشتياقها لوالدتها في تلعيقها على الصورة قائلة: "الله يرحمك يا أمي نظره الحب دي مفتقداها جدًا وربنا يخليك ليا يا بابا"، وحصدت الصورة على العديد من التعليقات التي تمنت لوالدتها الرحمة.



من ناحية أخرى، تشارك داليا مصطفى، خلال الوقت الحالي في تصوير مسلسل حواديت الشانزليزيه"، والذي تقدم فيه زوجة إياد نصار وهو من طبقة الباشوات ويعمل مدير بنسيون، وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة ولكنهما يصدما بعد علمهما أنهما لا يستطيعا الانجاب، وتعلم "داليا" أن زوجها يهوى حياة الكباريهات والسهر في شارع عماد الدين مما يتسبب له في الكثير من الأزمات والمشاكل بعد خيانته لها، ثم يقتل وتهتم زوجته بقتله.



مسلسل "حواديت الشانزليزيه" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة بطولة إياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أماني كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبي، منة جلال، جينا سليم ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وتدور أحداثه في فترة الخمسينات والحياة الاجتماعية في هذه الحقبة الزمنية.