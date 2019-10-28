حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 28 أكتوبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2019، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي.



الحمل

مهنيًا: مع معنويات مرتفعة وقرارات اكيدة وثابتة وجيدة، تشعر بالقدرة على خلق شروط ملائمة لرغباتك وتستعيد اتزانك وتغير اتجاهك نحوالافضل.

عاطفيًا: تتاح لك الفرصة لاستعادة موقعك وللدفاع عن نفسك، انها بداية مرحلة مشرقة، يغمرك الحظ بالقوة والثقة بالنفس لتعوض عن التراجع.

صحيًا: تكون الأوضاع الصحية متطلبة ومن الضروري الاهتمام بأي نقاط ضعف إذا كنت تعانيها، ويجب اتباع نظام غذائي جيد يبعدك عن المشاكل الصحية.



الثور

مهنيًا: كن جاهزًا على أكمل وجه ليوم يحمل تطوّرات كثيرة، تبدأ طلائعها بالظهور قريبا.

عاطفيًا: التسامح مع الشريك سيزيده تعلقًا بك، ويحاول إرضاءك أو التعويض عما فات بشتى السبل.

صحيًا: الابتعاد عن الأجواء العصيبة أفضل حلّ لمعالجة النفسية المضطربة، وخصوصًا اليوم.



الجوزاء

مهنيًا: تسترجع ضائعًا وتجد أوراقًا أو مستندات افتقدتها، باستطاعتك عقد تحالفات مهمة فيدور حديث عن مشاريعك وتتلقى دعمًا.

عاطفيًا: لا تفرض على الشريك رأيًا ولا تجرح كبرياءه، كن صبورًا وعاقلًا لأنّك تحصل على معظم ما تريد وتطمح إليه.

صحيًا: تتراجع معنويًا وتشتد الانفعالات وتبدي تملكية قد تزعج الآخر، انتبه للتفاصيل المتعلقة بصحتك على الأخص ولا تهمل أي عارض وتجنب المبالغات.



السرطان

مهنيًا: تتمتع بنشاط ذهني وجسدي باهر، ركز اهتماماتك على بعض المكاسب المالية المحتملة، ربما تفكر في إعلان أو ترويج أو تتلقى هدية أو تسمع خبرًا سارًّا.

عاطفيا: مسألة طارئة توجب عليك اقتراح افكار متنوعة للوصول الى توضيح بعض الأمور مع الشريك.

صحيًا: القيام ببعض التمارين الرياضية مردوده ايجابي، فواظب على ذلك يوميًا.



الأسد

مهنيًا: إحلم بالأفضل واحذر الأوهام والفخاخ والمآزق، ولا تجازف في أي مجال حتى يخفّ الضغط والإرهاق.

عاطفيًا: تبدو واثقًا بنفسك وجريئًا.، باستطاعتك إنقاذ الوضع واستعادة موقعك وإعادة المياه الى مجاريها مع الشريك.

صحيًا: قلّة النوم تسبب لك الإرهاق، فحاول أن تقسّم وقتك بشكل سليم، ولقلق الدائم ليلًا يرهق الأعصاب ويبقيك في حال من الترنّح نهارًا وعدم التركيز في العمل.



العذراء

مهنيًا: نظّم الشؤون المالية وقيّم الحسابات وامتنع عن المخالفات القانونية ولا تهمل واجباتك حتى لو شعرت بالتعب والتوتر

عاطفيًا: أمامك طريق سالك نحو الاستقرار في العلاقة العاطفية وتجنّب الخلافات وابتعد عن كل ما قد يسيء إليك

صحيًا: التخلص من حالة القلق ليس بالأمر السهل، ما يؤرقك ويسبب انزعاجًا لا يحتمل



الميزان

مهنيًا: يواجه القمر الجديد في برج العقرب أورانوس، ما يعني أمرًا طارئًا قد يحد أو انقلابًا في بعض الأوضاع أو وضعًا ماليًا يثير بعض الهواجس.

عاطفيًا: عليك بذل كل ما في وسعك للوقوف الى جانب الحبيب، تحلو اللقاءات والجلسات الرومانسية بينكما بعد غسل القلوب ومناقشة كل الأمور العالقة.

صحيًا: يترافق الوضع المهني مع بعض الضغوط العائلية، وقد يكون ذلك بسبب تراجع في العلاقات أو بسبب وعكة صحية.



العقرب

مهنيًا: أمامك فرصة ثمينة لتحسين وضعك، فحاول أن تستفيد قدر المستطاع، قد يطرأ تغيير أو تضطر إلى تصحيح في حياتك المهنية.

عاطفيًا: لا تكن استفزازيًا في قراراتك، لأن ذلك قد يبعد عنك الشريك ولن يقرّب منك الأعداء، فتكون خاسرًا في الحالتين.

صحيًا: تتفق مع المحيط على القيام بمشاريع ترفيهية إن في أحضان الطبيعة أو عرض البحر.



القوس

مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن شراكة أو علاقة المال بالحياة المهنية، انتبه من بعض الفضائح.

عاطفيًا: التسوية المطروحة مع الشريك، تبدو واقعية ومنطقية لتجاوز الخلافات، احرص على أن تبقى علاقتك به واضحة جدًا.

صحيًا: حاول أن تتخطى القلق، بمزيد من الإيجابية فهذا أكثر راحة وسعادة.



الجدي

مهنيًا: القمر الجديد في برج العقرب يبدو مناسبًا لبعض التغييرات والتطور الذي أنت بصدده، إلا أنه يعاكس ساتورن وقد يعني بلبلة تحدث في بعض الشؤون التفصيلية.

عاطفيًا: لا تكون أنانيًا وتحاول أن تتشارك مع الحبيب في اتخاذ القرارات الحاسمة وخصوصًا أن بعضها مصيري في تحديد العلاقة.

صحيًا: تابع نظامك الغذائي الذي تتبعه منذ مدة ولا تخل به، ولن تكون النتائج إلا كما تريد.



الدلو

مهنيًا: القمر الجديد في برج العقرب معاكس لك، وقد تقع ضحية بعض الالسنة الشريرة او تتعرض لهجوم يحزنك جدًا.

عاطفيًا: لن تصطدم الآراء بينك وبين الشريك على المدى المنظور لأن الخيارات متعددة والانسجام سيّد الموقف.

صحيًا: قد تصاب ببعض الالتهابات المفاجئة لكنها لن تسبب لك إزعاجًا وتعالجها بالأدوية الضرورية.



الحوت

مهنيًا: انضباطك في العمل وحسن سلوكك في التصرف يرفعان من أسهمك كثيرًا، وهذا يضعك في دائرة الضوء ويساعد على تحسين ظروفك.

عاطفيًا: عليك أن تتنبّه لتصرفاتك هذا اليوم، وخصوصًا أن خسارة الشريك من شأنها أن تزيد الأمور تعقيدًا.

صحيًا: ضع كل مشاغلك جانبًا، واعط ممارسة الرياضة الأولوية كي تبقى بصحة جيدة.