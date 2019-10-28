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حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 28 أكتوبر 2019
الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 07:00 ص
شيماء دهبطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2019، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي.
الحمل
مهنيًا: مع معنويات مرتفعة وقرارات اكيدة وثابتة وجيدة، تشعر بالقدرة على خلق شروط ملائمة لرغباتك وتستعيد اتزانك وتغير اتجاهك نحوالافضل.
عاطفيًا: تتاح لك الفرصة لاستعادة موقعك وللدفاع عن نفسك، انها بداية مرحلة مشرقة، يغمرك الحظ بالقوة والثقة بالنفس لتعوض عن التراجع.
صحيًا: تكون الأوضاع الصحية متطلبة ومن الضروري الاهتمام بأي نقاط ضعف إذا كنت تعانيها، ويجب اتباع نظام غذائي جيد يبعدك عن المشاكل الصحية.
الثور
مهنيًا: كن جاهزًا على أكمل وجه ليوم يحمل تطوّرات كثيرة، تبدأ طلائعها بالظهور قريبا.
عاطفيًا: التسامح مع الشريك سيزيده تعلقًا بك، ويحاول إرضاءك أو التعويض عما فات بشتى السبل.
صحيًا: الابتعاد عن الأجواء العصيبة أفضل حلّ لمعالجة النفسية المضطربة، وخصوصًا اليوم.
الجوزاء
مهنيًا: تسترجع ضائعًا وتجد أوراقًا أو مستندات افتقدتها، باستطاعتك عقد تحالفات مهمة فيدور حديث عن مشاريعك وتتلقى دعمًا.
عاطفيًا: لا تفرض على الشريك رأيًا ولا تجرح كبرياءه، كن صبورًا وعاقلًا لأنّك تحصل على معظم ما تريد وتطمح إليه.
صحيًا: تتراجع معنويًا وتشتد الانفعالات وتبدي تملكية قد تزعج الآخر، انتبه للتفاصيل المتعلقة بصحتك على الأخص ولا تهمل أي عارض وتجنب المبالغات.
السرطان
مهنيًا: تتمتع بنشاط ذهني وجسدي باهر، ركز اهتماماتك على بعض المكاسب المالية المحتملة، ربما تفكر في إعلان أو ترويج أو تتلقى هدية أو تسمع خبرًا سارًّا.
عاطفيا: مسألة طارئة توجب عليك اقتراح افكار متنوعة للوصول الى توضيح بعض الأمور مع الشريك.
صحيًا: القيام ببعض التمارين الرياضية مردوده ايجابي، فواظب على ذلك يوميًا.
الأسد
مهنيًا: إحلم بالأفضل واحذر الأوهام والفخاخ والمآزق، ولا تجازف في أي مجال حتى يخفّ الضغط والإرهاق.
عاطفيًا: تبدو واثقًا بنفسك وجريئًا.، باستطاعتك إنقاذ الوضع واستعادة موقعك وإعادة المياه الى مجاريها مع الشريك.
صحيًا: قلّة النوم تسبب لك الإرهاق، فحاول أن تقسّم وقتك بشكل سليم، ولقلق الدائم ليلًا يرهق الأعصاب ويبقيك في حال من الترنّح نهارًا وعدم التركيز في العمل.
العذراء
مهنيًا: نظّم الشؤون المالية وقيّم الحسابات وامتنع عن المخالفات القانونية ولا تهمل واجباتك حتى لو شعرت بالتعب والتوتر
عاطفيًا: أمامك طريق سالك نحو الاستقرار في العلاقة العاطفية وتجنّب الخلافات وابتعد عن كل ما قد يسيء إليك
صحيًا: التخلص من حالة القلق ليس بالأمر السهل، ما يؤرقك ويسبب انزعاجًا لا يحتمل
الميزان
مهنيًا: يواجه القمر الجديد في برج العقرب أورانوس، ما يعني أمرًا طارئًا قد يحد أو انقلابًا في بعض الأوضاع أو وضعًا ماليًا يثير بعض الهواجس.
عاطفيًا: عليك بذل كل ما في وسعك للوقوف الى جانب الحبيب، تحلو اللقاءات والجلسات الرومانسية بينكما بعد غسل القلوب ومناقشة كل الأمور العالقة.
صحيًا: يترافق الوضع المهني مع بعض الضغوط العائلية، وقد يكون ذلك بسبب تراجع في العلاقات أو بسبب وعكة صحية.
العقرب
مهنيًا: أمامك فرصة ثمينة لتحسين وضعك، فحاول أن تستفيد قدر المستطاع، قد يطرأ تغيير أو تضطر إلى تصحيح في حياتك المهنية.
عاطفيًا: لا تكن استفزازيًا في قراراتك، لأن ذلك قد يبعد عنك الشريك ولن يقرّب منك الأعداء، فتكون خاسرًا في الحالتين.
صحيًا: تتفق مع المحيط على القيام بمشاريع ترفيهية إن في أحضان الطبيعة أو عرض البحر.
القوس
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن شراكة أو علاقة المال بالحياة المهنية، انتبه من بعض الفضائح.
عاطفيًا: التسوية المطروحة مع الشريك، تبدو واقعية ومنطقية لتجاوز الخلافات، احرص على أن تبقى علاقتك به واضحة جدًا.
صحيًا: حاول أن تتخطى القلق، بمزيد من الإيجابية فهذا أكثر راحة وسعادة.
الجدي
مهنيًا: القمر الجديد في برج العقرب يبدو مناسبًا لبعض التغييرات والتطور الذي أنت بصدده، إلا أنه يعاكس ساتورن وقد يعني بلبلة تحدث في بعض الشؤون التفصيلية.
عاطفيًا: لا تكون أنانيًا وتحاول أن تتشارك مع الحبيب في اتخاذ القرارات الحاسمة وخصوصًا أن بعضها مصيري في تحديد العلاقة.
صحيًا: تابع نظامك الغذائي الذي تتبعه منذ مدة ولا تخل به، ولن تكون النتائج إلا كما تريد.
الدلو
مهنيًا: القمر الجديد في برج العقرب معاكس لك، وقد تقع ضحية بعض الالسنة الشريرة او تتعرض لهجوم يحزنك جدًا.
عاطفيًا: لن تصطدم الآراء بينك وبين الشريك على المدى المنظور لأن الخيارات متعددة والانسجام سيّد الموقف.
صحيًا: قد تصاب ببعض الالتهابات المفاجئة لكنها لن تسبب لك إزعاجًا وتعالجها بالأدوية الضرورية.
الحوت
مهنيًا: انضباطك في العمل وحسن سلوكك في التصرف يرفعان من أسهمك كثيرًا، وهذا يضعك في دائرة الضوء ويساعد على تحسين ظروفك.
عاطفيًا: عليك أن تتنبّه لتصرفاتك هذا اليوم، وخصوصًا أن خسارة الشريك من شأنها أن تزيد الأمور تعقيدًا.
صحيًا: ضع كل مشاغلك جانبًا، واعط ممارسة الرياضة الأولوية كي تبقى بصحة جيدة.
الحمل
مهنيًا: مع معنويات مرتفعة وقرارات اكيدة وثابتة وجيدة، تشعر بالقدرة على خلق شروط ملائمة لرغباتك وتستعيد اتزانك وتغير اتجاهك نحوالافضل.
عاطفيًا: تتاح لك الفرصة لاستعادة موقعك وللدفاع عن نفسك، انها بداية مرحلة مشرقة، يغمرك الحظ بالقوة والثقة بالنفس لتعوض عن التراجع.
صحيًا: تكون الأوضاع الصحية متطلبة ومن الضروري الاهتمام بأي نقاط ضعف إذا كنت تعانيها، ويجب اتباع نظام غذائي جيد يبعدك عن المشاكل الصحية.
الثور
مهنيًا: كن جاهزًا على أكمل وجه ليوم يحمل تطوّرات كثيرة، تبدأ طلائعها بالظهور قريبا.
عاطفيًا: التسامح مع الشريك سيزيده تعلقًا بك، ويحاول إرضاءك أو التعويض عما فات بشتى السبل.
صحيًا: الابتعاد عن الأجواء العصيبة أفضل حلّ لمعالجة النفسية المضطربة، وخصوصًا اليوم.
الجوزاء
مهنيًا: تسترجع ضائعًا وتجد أوراقًا أو مستندات افتقدتها، باستطاعتك عقد تحالفات مهمة فيدور حديث عن مشاريعك وتتلقى دعمًا.
عاطفيًا: لا تفرض على الشريك رأيًا ولا تجرح كبرياءه، كن صبورًا وعاقلًا لأنّك تحصل على معظم ما تريد وتطمح إليه.
صحيًا: تتراجع معنويًا وتشتد الانفعالات وتبدي تملكية قد تزعج الآخر، انتبه للتفاصيل المتعلقة بصحتك على الأخص ولا تهمل أي عارض وتجنب المبالغات.
السرطان
مهنيًا: تتمتع بنشاط ذهني وجسدي باهر، ركز اهتماماتك على بعض المكاسب المالية المحتملة، ربما تفكر في إعلان أو ترويج أو تتلقى هدية أو تسمع خبرًا سارًّا.
عاطفيا: مسألة طارئة توجب عليك اقتراح افكار متنوعة للوصول الى توضيح بعض الأمور مع الشريك.
صحيًا: القيام ببعض التمارين الرياضية مردوده ايجابي، فواظب على ذلك يوميًا.
الأسد
مهنيًا: إحلم بالأفضل واحذر الأوهام والفخاخ والمآزق، ولا تجازف في أي مجال حتى يخفّ الضغط والإرهاق.
عاطفيًا: تبدو واثقًا بنفسك وجريئًا.، باستطاعتك إنقاذ الوضع واستعادة موقعك وإعادة المياه الى مجاريها مع الشريك.
صحيًا: قلّة النوم تسبب لك الإرهاق، فحاول أن تقسّم وقتك بشكل سليم، ولقلق الدائم ليلًا يرهق الأعصاب ويبقيك في حال من الترنّح نهارًا وعدم التركيز في العمل.
العذراء
مهنيًا: نظّم الشؤون المالية وقيّم الحسابات وامتنع عن المخالفات القانونية ولا تهمل واجباتك حتى لو شعرت بالتعب والتوتر
عاطفيًا: أمامك طريق سالك نحو الاستقرار في العلاقة العاطفية وتجنّب الخلافات وابتعد عن كل ما قد يسيء إليك
صحيًا: التخلص من حالة القلق ليس بالأمر السهل، ما يؤرقك ويسبب انزعاجًا لا يحتمل
الميزان
مهنيًا: يواجه القمر الجديد في برج العقرب أورانوس، ما يعني أمرًا طارئًا قد يحد أو انقلابًا في بعض الأوضاع أو وضعًا ماليًا يثير بعض الهواجس.
عاطفيًا: عليك بذل كل ما في وسعك للوقوف الى جانب الحبيب، تحلو اللقاءات والجلسات الرومانسية بينكما بعد غسل القلوب ومناقشة كل الأمور العالقة.
صحيًا: يترافق الوضع المهني مع بعض الضغوط العائلية، وقد يكون ذلك بسبب تراجع في العلاقات أو بسبب وعكة صحية.
العقرب
مهنيًا: أمامك فرصة ثمينة لتحسين وضعك، فحاول أن تستفيد قدر المستطاع، قد يطرأ تغيير أو تضطر إلى تصحيح في حياتك المهنية.
عاطفيًا: لا تكن استفزازيًا في قراراتك، لأن ذلك قد يبعد عنك الشريك ولن يقرّب منك الأعداء، فتكون خاسرًا في الحالتين.
صحيًا: تتفق مع المحيط على القيام بمشاريع ترفيهية إن في أحضان الطبيعة أو عرض البحر.
القوس
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن شراكة أو علاقة المال بالحياة المهنية، انتبه من بعض الفضائح.
عاطفيًا: التسوية المطروحة مع الشريك، تبدو واقعية ومنطقية لتجاوز الخلافات، احرص على أن تبقى علاقتك به واضحة جدًا.
صحيًا: حاول أن تتخطى القلق، بمزيد من الإيجابية فهذا أكثر راحة وسعادة.
الجدي
مهنيًا: القمر الجديد في برج العقرب يبدو مناسبًا لبعض التغييرات والتطور الذي أنت بصدده، إلا أنه يعاكس ساتورن وقد يعني بلبلة تحدث في بعض الشؤون التفصيلية.
عاطفيًا: لا تكون أنانيًا وتحاول أن تتشارك مع الحبيب في اتخاذ القرارات الحاسمة وخصوصًا أن بعضها مصيري في تحديد العلاقة.
صحيًا: تابع نظامك الغذائي الذي تتبعه منذ مدة ولا تخل به، ولن تكون النتائج إلا كما تريد.
الدلو
مهنيًا: القمر الجديد في برج العقرب معاكس لك، وقد تقع ضحية بعض الالسنة الشريرة او تتعرض لهجوم يحزنك جدًا.
عاطفيًا: لن تصطدم الآراء بينك وبين الشريك على المدى المنظور لأن الخيارات متعددة والانسجام سيّد الموقف.
صحيًا: قد تصاب ببعض الالتهابات المفاجئة لكنها لن تسبب لك إزعاجًا وتعالجها بالأدوية الضرورية.
الحوت
مهنيًا: انضباطك في العمل وحسن سلوكك في التصرف يرفعان من أسهمك كثيرًا، وهذا يضعك في دائرة الضوء ويساعد على تحسين ظروفك.
عاطفيًا: عليك أن تتنبّه لتصرفاتك هذا اليوم، وخصوصًا أن خسارة الشريك من شأنها أن تزيد الأمور تعقيدًا.
صحيًا: ضع كل مشاغلك جانبًا، واعط ممارسة الرياضة الأولوية كي تبقى بصحة جيدة.