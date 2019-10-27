"المرسي" ينافس على جائزة "المصورين السينمائيين" بالأرجنتين

ينافس مدير التصوير أحمد المرسي في المسابقة الدولية للأفلام الروائية الطويلة بالدورة الخامسة من المهرجان الدولي للتصوير السينمائي التابع للجمعية الأرجنتينية للمصورين السينمائيين، بفيلم "الأصليين" وهو المهرجان الذي تقتصر المنافسة فيه على مديري التصوير والمصورين السينمائيين فقط.



الفيلم انطلق بالعروض التجارية وفي المهرجانات قبل عامين، وسبق للمرسي أن فاز عن تصويره له بخمس جوائز دولية ومحلية عن تصويره، وهم: الجائزة الذهبية في فئة الأفلام الطويلة، جائزة لجنة الحكام روس وود لأفضل مشاركة وجائزة التميز من الجمعية الأسترالية للمصورين، إضافة إلى جائزة أفضل تصوير سينمائي من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط،وجائزة أفضل تصوير في المهرجان القومي للسينما المصرية.



ومؤخرًا حصل المرسي على اعتماد الجمعية الكندية للمصورين السينمائيين، وهو امتياز يصبح المرسي من خلاله أحد أعضاء الجمعية المسموح لهم بإلحاق أسماؤهم بالحروف الأولى من اسم الجمعية CSC. وفي العام الماضي انضم المرسي لعضوية الجمعية الأسترالية للمصورين (ASC).



وخلال مسيرته المهنية، شارك المرسي في أكثر من 50 فيلم، ونال 15 جائزة سينمائية عن أعماله، من ضمنها رسائل البحر (2010)، الحفلة (2013)، الفيل الأزرق (2014)، الأصليين (2017)، تراب الماس (2018)، وحاليًا يُعرض له فيلم الفيل الأزرق 2 الذي حصد أكثر من 102 مليون جنيه مصري في شباك التذاكر المصري، وهو أعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية.



ويعمل المرسي على فيلم العارف: عودة يونس للمخرج أحمد علاء الديب، كما يحضّر لفيلم كيرة والجن للمخرج مروان حامد في فيلمها الخامس سويًا.