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فن

7 أفلام تتنافس في مسابقة أسبوع النقاد بـ"القاهرة السينمائي"

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 06:03 م
جريدة الدستور
حسين الجندي
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أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن مشاركة 7 أفلام من 5 قارات مختلفة، في مسابقة "أسبوع النقاد الدولي"، المخصصة للأعمال الأولى أو الثانية لمخرجيها، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة 41 خلال الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر المقبل، برئاسة المنتج محمد حفظي، كما كشف المهرجان أيضا عن لجنة تحكيم المسابقة والتي تضم في عضويتها الناقدة الأيرلندية جيسيكا كيانج بمجلة "فارايتي" الأمريكية، والمخرجة المصرية نادين خان، والناقد والباحث الأردني ناجح حسن.

قائمة أفلام المسابقة، تضم الفيلم التونسي " قبل ما يفوت الفوت" في عرضه الدولي الأول، وهو من إخراج مجدي الأخضر، ويشارك في بطولته مجد مستورة، الفائز بجائزة أحسن ممثل من مهرجان برلين عام 2016، ورؤوف بن عمر، الذي حصل على جائزة أفضل ممثل من مهرجان القاهرة السينمائي عام 2017.

كما تشهد المسابقة مشاركة أربعة أفلام في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي؛ "رجل يموت مليون مرة"، إنتاج مشترك بين الولايات المتحدة وروسيا، من إخراج جيسيكا أوريك، والفيلم الصيني "صيف تشانجشا"، إخراج "فنج زو" وشارك في قسم "نظرة ما" بمهرجان "كان" الأخير، والفيلم الروماني "اعتقال"، الذي شارك في مسابقة شرق الغرب بمهرجان كارلوفي فاري هذا العام من إخراج أندريه كون، والفيلم الإسباني ذو الطابع التجريبي "وظيفة وفيلم" للمخرج خافيير مارتينيز سولير.

كما يتنافس على جائزتي أسبوع النقاد الدولي بمهرجان القاهرة فيلمان شاركا في أسبوع النقاد بمهرجان "كان" هذا العام، وهما؛ "أرض الرماد" في عرضه الأول بشمال أفريقيا، وهو إنتاج مشترك بين كوستاريكا وتشيلي والأرجنتين من إخراج صوفيا كيروس أوبيدا، والفيلم الجزائري "أبو ليلى"، للمخرج أمين سيدي بومدين، في عرضه الأول بالشرق الأوسط.

​وقال الناقد السينمائي أسامة عبد الفتاح، مدير أسبوع النقاد، إن الاختيارات هذا العام، مالت إلى السينما البحتة وروح التجريب والاختلاف عن السائد، مؤكدا على​أنه تم إطلاق حرية الاختيار في كافة الموضوعات والقضايا والاتجاهات لتكون معادلة وموازية لحرية السينمائيين في صناعة أفلامهم، مع بقاء الإنسان وهمومه - في كل مكان وزمان - كقضية "عليا" يلتزم بها، ويعمل عليها صناع السينما "الحقيقة" حول العالم.

وتابع "عبد الفتاح"، حديثه قائلا: "رغم أن مسابقة أسبوع النقاد تشارك فيها سبعة أفلام فقط، إلا أن المهرجان حرص على أن يتحقق​من خلالها التنوع المطلوب، سواء من حيث النوعيات أو الجنسيات أو المدارس أو الفئات، فأختيرت هذه الأفلام ممثلة لخمسة قارات هي؛ أفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية.

يذكر أن الأفلام المشاركة في مسابقة "أسبوع النقاد الدولي" تتنافس على جائزتين هما؛​ جائزة فتحي فرج لأحسن إسهام فني، وجائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم.
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