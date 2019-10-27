صاحب مبادرة تغطية أعمدة الإنارة: أتمنى تعميمها

قال أحمد عبدالعظيم، من قرية طحلة التابعة لمدينة بنها، صاحب مبادرة تغطية أعمدة الإنارة، إن الفكرة جاءته بعد حوادث الصعق الكهربائي جراء سقوط الأمطار الكثيفة.



وأوضح خلال حديثه لبرنامج "حديث المساء"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه قرر شراء مواسير بلاستيك من ماله الخاص، وقام بشقها وركبها على العمود لتكون عازلا.



ولفت إلى أن العمود لا يحتاج سوى 2 متر، أقصى طول للأطفال في حال رفعوا أيديهم، وأعرب عبدالعظيم، عن تمنيه أن يتبنى الشباب في المدن الأخرى الفكرة، لحماية الأطفال من الصعق.