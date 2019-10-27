حجز 6 سودانيين في المطار لعدم وجود شهادات صحية

حجزت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، 6 سودانيين فور وصولهم من الخرطوم لمطار القاهرة؛ لعدم حصولهم على شهادات التطعيم ضد مرض الحمى الصفراء.



جاء هذا أثناء إنهاء إجراءات وصول الركاب على متن طائرة "تاركو" القادمة من الخرطوم، حين فوجئ أطباء الحجر الصحي بعدم حمل 6 ركاب سودانيين من أعمار مختلفة لشهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء.



وأمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، بعزل الركاب الـ6 بمستشفى حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوى، وتم نقلهم تحت مشرف إسعاف المطار إلى مستشفى الحميات بعدة سيارات إسعاف من المطار.