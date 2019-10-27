وزير خارجية البحرين: نثمن دور مصر في الدفاع عن الأمن القومي العربي

أعرب وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، عن تقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي، على استضافة اجتماع المجموعة الأساسية لمؤتمر ميونخ للأمن في القاهرة، الذي يناقش أهم القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، وزير خارجية البحرين، ورؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجموعة الأساسية لمؤتمر ميونخ للأمن في القاهرة.



وأكد وزير الخارجية البحريني، أن هذه الاستضافة تعكس دور مصر وحرصها الدءوب على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.



وأشاد وزير خارجية البحرين بمسار العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط مملكة البحرين ومصر، وما تشهده من تطور وتقدم على كافة المجالات، مؤكدًا حرص المملكة على مواصلة التعاون والتنسيق المشترك بما يعود بالنفع والخير على البلدين والشعبين، كما ثمن الدور الاستراتيجي لمصر في الدفاع عن القضايا والمصالح العربية وصون الأمن القومي العربي.