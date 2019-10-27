التشكيل.. محمد صلاح على رأس هجوم ليفربول ضد توتنهام

أعلن يورجن

، المدير الفني لفريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد

، لاعب المنتخب الوطني تشكيل فريقه الذي سيواجه

هوتسبير ضمن لقاءات الجولة العاشرة في بطولة

الإنجليزي

.