الأحد 27 أكتوبر 2019 الموافق 28 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
انفوجرافيك
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات وملفات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
انفوجرافيك
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات وملفات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
التشكيل.. محمد صلاح على رأس هجوم ليفربول ضد توتنهام
الأحد 27/أكتوبر/2019 - 05:53 م
طباعة
أعلن يورجن
كلوب
، المدير الفني لفريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد
صلاح
، لاعب المنتخب الوطني تشكيل فريقه الذي سيواجه
توتنهام
هوتسبير ضمن لقاءات الجولة العاشرة في بطولة
الدوري
الإنجليزي
الممتاز
.
التفاصيل
موضوعات متعلقة
منذ ساعة و نصف
تأجيل محاكمة راجح المتهم بقتل شهيد الشهامة محمود البنا
منذ حوالي 7 ساعات
تعرف على كواليس تواجد الطبيب الشرعى بمحاكمة "راجح"
منذ حوالي 7 ساعات
بيان "محامين المنوفية" يثير قلق أسرة "شهيد الشهامة"
منذ حوالي 9 ساعات
راجح والمتهمون فى "شهيد الشهامة" يدخلون قاعة المحكمة
الصور
حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام
صور حرة من الأهرامات
استقرار حالة الطقس في القاهرة والجيزة
بالصور.. عمر خيرت يشعل العاصمة الإدارية بموسيقى "فيها حاجة حلوة"
غيوم في سماء المقطم
الأكثر قراءة
تأجيل محاكمة راجح المتهم بقتل شهيد الشهامة محمود البنا
منذ ساعة و نصف
3 أشخاص يغتصبون فتاة بالمنوفية
منذ حوالي 17 ساعة
"الحكومة" تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات
منذ حوالي 11 ساعة
وزير الانتحاريين.. تعرف على خليفة البغدادي في قيادة تنظيم داعش الإرهابي
منذ حوالي 4 ساعات
المزيد
أيام زمان
أحمد زكي يعزم كلاب الشوارع على كباب وكفتة.. تعرف على القصة
منذ حوالي 6 ساعات
الدبكة اللبنانية التي أبهرت الإنجليز في لندن وأوقفها موت عبدالناصر. صور نادرة
منذ حوالي 19 ساعة
هل أحمد أمين يشبه رفعت إسماعيل؟.. خالد توفيق يجيب
منذ يوم
بدأت بـ "حنان ماضي".. محاولات "خان" لإخراج أغاني الفيديو كليب
منذ يوم
المزيد
نجم الساعة
ابنة فاتن فريد: الفنانة "وردة" حاربت والدتي
منذ يومين
الصحة
علماء يتمكنون من تحديد خلايا مرتبطة ومسببة للعمى لكبار السن
منذ حوالي 11 ساعة
زيادة الألياف والزبادى يقلل خطر الإصابة بسرطان الرئة
منذ حوالي 19 ساعة
مؤشرات نقص الفيتامينات بجسم الإنسان
منذ حوالي 19 ساعة
استخدام المواصلات يوميًا يضر بشرتك
منذ حوالي 22 ساعة
المزيد
الرئيس نيوز
الرئيس نيوز
"النواب": 48 مليار جنيه خسائر "الهيئة الوطنية للإعلام"
الرئيس نيوز
دينا المقدم تجيب: هل سيُعدم "راجح" المتهم الأول في قضية "شهيد الشهامة"؟
الرئيس نيوز
وزيرة "الصحة": إطلاق استراتيجية جديدة للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني
الرئيس نيوز
بكرى: مقتل البغدادي لن يكون نهاية تنظيم "داعش"
منوعات
طريقة تسديد فاتورة المياه من خلال خدمة فوري
منذ حوالي 5 ساعات
بيروت تعيد اكتشاف معالم طوتها الحرب بفضل الحراك الشعبي
منذ حوالي 7 ساعات
"التعليم الجيد" بدائرة الضوء فى لقاء بقيادة الأطفال
منذ حوالي 9 ساعات
موجة طقس شديدة الحرارة تجتاح أجزاء من أندونيسيا
منذ حوالي 11 ساعة
المزيد
كشكول
كشكول
الكشف على 155 حالة بقافلة جامعة المنيا فى "الإسماعيلية"
كشكول
افتتاح مدارس جيل المستقبل الدولية بمدينة سوهاج الجديدة
كشكول
"المحرصاوي" يكرم الأمين العام لجامعة الأزهر
كشكول
"عبد الله" يناقش استعداد الفيوم للمشاركة بالمؤتمر السنوى للتعليم المزدوج
إسلام سياسي
إسلام سياسي
مسؤول أمريكى: العملية العسكرية لقتل البغدادى شنت من قاعدة جوية غرب العراق
إسلام سياسي
تضارب في الروايات الأمريكية حول مقتل زعيم داعش
إسلام سياسي
"إعلام داعش" يتجاهل مقتل زعيمه
إسلام سياسي
تقرير يكشف تفاصيل سقوط شعبية أردوغان وحزبه فى تركيا.. فيديو
زيت وسكر
حقيقة وقف “معهد ناصر” إرسال قرارات العلاج على نفقة الدولة للمجالس الطبية
استقرار أسعار اللحوم والدواجن في نهاية تعاملات اليوم الأحد
أسعار الأسماك في ختام تعاملات اليوم الأحد
ننشر أسعار الخضروات في ختام تعاملات اليوم
مقالات الرأي
ماجد حبته
حمادة.. ورجل «ناسا» الآلى!
د.أحمد الخميسى
الانتفاضات العربية.. الأزمة والطريق
ماجد حبته
كم حالة حمل فى المظاهرات؟!
د.مينا بديع عبدالملك
مصطفى عبدالرازق.. المنادى بالحرية الفكرية «3»
المزيد
الثقافة
دار العربي تعيد نشر 4 أعمال لـ"بيتر هاندكه"
منذ أقل من ساعتين
الثلاثاء.. "الإنتاج الثقافي" يحتفل بنصر أكتوبر
منذ ساعتين و 18 دقيقة
الوجه المشرق لـ"جلاد دنشواي" في "نساء الهلباوي"
منذ حوالي 3 ساعات
ختام فعاليات الملتقى الثانى لترشيد استهلاك المياه بثقافة أسيوط
منذ حوالي 3 ساعات
المزيد
صفحتنا ع الفيس بوك
جريدة الدستور - ElDostor News