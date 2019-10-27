تلبية احتياجات الأهالي بعزبة الرحمة شرق الإسكندرية

تفقدت المهندسة سحر شعبان رئيس حي شرق الإسكندرية، اليوم الأحد، منازل الأهالي بعزبة الرحمة لليوم الثاني على التوالي، لتوفير جميع الخدمات لهم، في إطار الحرص على إيصال الخدمات للمناطق الأكثر احتياجا وتحديدا المناطق النائية.



ووجهت رئيس الحي إدارة النظافة بمسح شامل للعزبة ورفع جميع المخلفات، وكذلك مخلفات تطهير الشنايش وتم تركيب أغطية لغرف التفتيش بالمنطقة.



كما تم التنسيق مع مديرية الشئون الاجتماعية لعمل تقرير عن الأهالي الأكثر تضررا من آثار مياه الأمطار لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



واستمعت إلى شكاوى المواطنين، وكان أولي متطلباتهم إنارة الشوارع، وعلى الفور وجهت إدارة الكهرباء بالأمر، والتي قامت بدورها بصيانة كشافات الإنارة بالمنطقة.