تفاصيل واقعة التعدي على طبيب بأحد مستشفيات الأزبكية

كشف مصدر أمني عن تفاصيل مشاجرة وقعت داخل مستشفى بدائرة قسم الأزبكية، بالأمس، بسبب تأخر توقيع الكشف الطبي على مريضة.



وأوضح المصدر، أنه بتاريخ 26 أكتوبر الجاري، أخطرت الخدمات الأمنية المعينة بأحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة الأزبكية، بحدوث مشاجرة بين طرفين محددين (طبيب بالمستشفى المشار إليه) "طرف أول"، و(سيدة، طالبان وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة الظاهر) "طرف ثانٍ"؛ بسبب تأخر الأول فى توقيع الكشف الطبي على الثانية.



وخلال المشاجرة تعدى الطرف الثاني على الأول بالضرب بالأيدي، ونتج عن ذلك بعض الإصابات في الطرفين.



وتمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.. وتولت النيابة العامة التحقيق.