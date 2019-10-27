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عالم

شكري يشارك في الجلسة الافتتاحية لمجموعة النواة لمؤتمر ميونخ للأمن

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 05:37 م
جريدة الدستور
ألفت الكحلي
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شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، في الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجموعة النواة لمؤتمر ميونخ للأمن الذي يعقد بالقاهرة للمرة الأولى، بحضور ولفجانج إيشينجر، رئيس مؤتمر ميونخ للأمن ووزراء الخارجية والدفاع لعدد من الدول العربية والإفريقية، فضلًا عن عدد من السفراء الأجانب وممثلي السفارات والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدين بمصر، حيث تناولت الجلسة الرؤية الإفريقية إزاء الحفاظ على السلم وتعزيز الاستقرار.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري استعرض خلال كلمته التحديات الرئيسية التي تواجهها القارة الإفريقية، وعلى رأسها ظاهرتا الإرهاب والتطرف، بجانب الجريمة المنظمة والاتجار في البشر وتهريب الأسلحة، فضلًا عن التداعيات السلبية لظاهرة تغير المناخ.

تضمنت كلمة وزير الخارجية تأكيدًا الأولوية التي توليها مصر لمبدأ الحلول الإفريقية للأزمات الإفريقية في مستعرض حديثه حول الجهود التي يبذلها الاتحاد الإفريقي، الذي تتولى مصر رئاسته حاليًا، في مجال حفظ السلم والأمن، منوهًا إلى العمل الجاري لتطوير بنية السلم والأمن الإفريقية، والإرادة السياسية القوية لرؤساء الدول والحكومات الإفريقية لتفعيل مبادرة "إسكات البنادق في إفريقيا بحلول عام 2020".

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري أبرز في كلمته الرؤية المصرية لقضايا السلم والأمن في القارة الإفريقية، والتي تنطلق من أهمية تبني مقاربة شاملة تعالج الأسباب الجذرية للمشكلات التي تهدد السلم والأمن في إفريقيا، وهو ما يعزز من الأهمية الخاصة للدبلوماسية الوقائية للحيلولة دون وقوع أزمات جديدة، بجانب جهود الوساطة للعمل على حل النزاعات القائمة بالفعل.

ونوه حافظ إلى أن وزير الخارجية شدد في كلمته على ضرورة أن يمثل مبدأ الحفاظ على سيادة الدول والدور المركزي للحكومات في صياغة اتفاقات السلام وخطط التنمية ركيزة أساسية للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلم والأمن في القارة، مضيفًا أهمية تنسيق كل هذه الجهود فضلًا عن التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين لإفريقيا لتحقيق هذا الهدف.

وعرض شكري جهود مصر على صعيد دعم وتعزيز الجهود الجماعية الإفريقية لتحقيق السلم والأمن في القارة، مشيرًا إلى استضافة مصر لمركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، فضلًا عن عقد منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة يومي 11 و12 ديسمبر 2019 تحت رعاية رئيس الجمهورية، والذي يأتي تنظيمه استنادًا إلى الاقتناع المصري بالصلة الوثيقة بين السلم والاستقرار في القارة الإفريقية من ناحية والتنمية المستدامة من ناحية أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن "مؤتمر ميونخ للأمن" هو مؤتمر سنوي تستضيفه مدينة ميونخ الألمانية يتناول موضوعات الأمن الدولي والسياسة الخارجية وعقد للمرة الأولى في عام 1963، وتعني مجموعة النواة المنبثقة عن المؤتمر بالتركيز على موضوعات وقضايا دولية محددة وتعقد اجتماعاتها في العديد من المدن بمختلف أنحاء العالم.
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