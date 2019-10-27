الجيش الجزائري يدمر مخبأين للإرهابيين شمالي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأحد، كشف وتدمير مخبأين للإرهابيين بولاية المدية (شمال).



وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، اليوم: "إنه في إطار مكافحة الإرهاب، وإثر عملية بحث وتمشيط بولاية المدية، كشفت ودمرت قوات الجيش أمس مخبأين للإرهابيين".



وأضاف أن قوات حرس السواحل أحبطت محاولات هجرة غير شرعية لـ82 شخصا كانوا على متن قوارب مطاطية بكل من ولايات الشلف ومستغانم وعين تموشنت ووهران (شمال غرب).