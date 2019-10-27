شادي شلبي يترشح لرئاسة نادي القضاة

تقدم المستشار شادى شلبي الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، اليوم، للجنة المشرفة على انتخابات نادى القضاة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، بأوراق ترشحه على مقعد رئيس نادى القضاة.



وتجرى الانتخابات على جميع مقاعد مجلس الإدارة، والبالغ عددها 17 مقعدًا، بعد أن أنهى المجلس الحالى مدته القانونية، المقررة في اللائحة الداخلية لنادي القضاة.



والمقاعد الـ17 التي ستجرى عليها الانتخابات هي مقعد رئيس النادي، ومقعد عن المتقاعدين، و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية، على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيًا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.



وقد تم فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مصر، اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 21 أكتوبر 2019 إلى يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019 من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً؛ عدا يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة السادسة مساءً، وستجرى انتخابات نادي قضاة مصر يوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر 2019.