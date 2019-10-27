حمدي الوزير: "المتحرش" فيلم مهرجانات.. وجارٍ اختيار أبطاله

أكد الفنان حمدي الوزير أنه انتهى من كتابة فيلمه الجديد "المتحرش"، بعدما بدأ في كتابته منذ شهور عديدة.



وقال حمدي لـ"الدستور"، إن العمل سوف يناقش قضية التحرش بشكل كوميدي لكن في إطار من الدراما الاجتماعية، مشيرًا إلى أن العمل سيكون فيلم مهرجانات بسبب قصته.



وتابع، جارٍ اختيار شركة إنتاجه وقد حصل ذلك لكن جارٍ الاتفاق على الأمور النهائية، مؤكدًا أن أبطال العمل سيتم اختيارهم بعدما يتم التعاقد بشكل رسمي مع شركة الإنتاج.



من الجدير بالذكر أن آخر أعمال حمدي الوزير كان عرض مسرحية "ريا وسكينة تاني"، والتي يجري عرضها على مسرح تياترو النيل بالإسكندرية.



