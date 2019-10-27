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فن

الفيتنامي "الزوجة الثالثة" في قسم السينما الآسيوية في قرطاج

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 05:17 م
الفيلم الفيتنامي
الفيلم الفيتنامي "الزوجة الثالثة"
حسين الجندي
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يشارك الفيلم الفيتنامي "الزوجة الثالثة" للمخرجة آش مايفير، الفائز بثمانِ جوائز دولية ضمن فعاليات الدورة الـ 30 من أيام قرطاج السينمائية (26 أكتوبر 2 نوفمبر) ضمن قسم السينما الآسيوية، كما تُطلق شركة MAD Solutions الموزعة للفيلم البوستر الرسمي للفيلم بالتزامن مع أيام قرطاج، ومن المرتقب إطلاق الفيلم تجاريًا قريبًا في دور العرض.

ويعد أيام قرطاج السينمائية أحد أهم وأعرق وأقدم المهرجانات العربية حيث تأسس عام 1961، ويبلغ عدد الأفلام المشاركة فى المسابقات والعروض التكريمية حوالى 170 فيلما من 60 دولة، يتنافس منها 44 فيلمًا روائيًا وتسجيليًا من 40 دولة من مختلف القارات بينها 9 دول عربية فى المسابقة الرسمية.

أحداث فيلم الزوجة الثالثة تدور في إحدى المناطق الريفية بفيتنام حول فتاة تدعى ماي والتي تبلغ من العمر 14 عامًا، تصبح الزوجة الثالثة لرجل ثري يدعى هونغ. بمرور الوقت تكتشف ماي أن السبيل الوحيد الذي يضمن لها مكانة ذات شأن هو إنجاب طفل ذكر. وبالفعل تصبح ماي حاملًا ولكن حياتها تنقلب رأسًا على عقب عندما تدخل علاقة حب مُحرمة في المعادلة، لتكتشف الحقيقة القاسية حول قلة الخيارات المتاحة أمامها.

فيلم الزوجة الثالثة شارك في عشرات المهرجانات الدولية حصد فيها 8 جوائز، كان آخرها جائزة لجنة تحكيم الشباب، من مهرجان فريبورغ السينمائي الدولي، كما فاز بجائزة اتحاد دعم السينما الآسيوية (نيتباك) من مهرجان تورنتو،جائزة أفضل إنجاز فني من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أفضل فيلم من مهرجان كالكتا السينمائي الدولي، تنويه خاص من مهرجان ميلانو السينمائي الدولي، جائزة التحكيم الخاصة من مهرجان مينسك السينمائي الدولي، الجائزة الكبرى من مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي، وجائزة نظرة أخرى من مهرجان سان سيباستيان السينمائي الدولي.

كما شارك في العديد من المهرجانات الدولية ومنها مهرجان ساو باولو السينمائي الدولي، مهرجان فانكوفر السينمائي الدولي، مهرجان بوسان السينمائي الدولي، مهرجان سنغافورة السينمائي الدولي، مهرجان وارسو السينمائي الدولي، مهرجان فيينا الدولي لسينما المرأة، مهرجان تالين بلاك نايتس السينمائي، مهرجان سان دييغو الدولي للسينما الآسيوية، ومهرجان بالم سبرينغز السينمائي الدولي.

وفاز سيناريو فيلم الزوجة الثالثة بمنحة إنتاج سبايك لي عام 2014، كما كان ضمن قائمة جامعة نيويورك لأفضل سيناريوهات خريجيها عام 2015، وفاز أيضًا بالجائزة الكبرى من Autumn Meeting Lab في فيتنام، وأفضل مشروع فيلم من خارج هونج كونج من منتدى هونج كونج لتمويل الأفلام الأسيوية عام 2016.
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