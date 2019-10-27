تأجيل محاكمة راجح المتهم بقتل شهيد الشهامة محمود البنا

وكانت محكمة جنايات الطفل المنعقدة في شبين الكوم، قد شاهدت فيديوهات مفرغة من كاميرات مراقبة مثبتة في الشارع الذي شهد حادثة مقتل المجني عليه محمود البنا، المعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة"، بعد الانتهاء من سماع شهود الإثبات في القضية، بالجلسة الثانية لمحاكمة المتهم محمد راجح و3 آخرين، بتهمة قتل المجني عليه.





قررت محكمة جنايات الطفل المقامة بمحكمة شبين الكوم الكلية بمحافظة المنوفية، تأجيل القضية المعروفة إعلاميا بقضية "شهيد الشهامة" والمتهم فيها محمد راجح و3 آخرين بتهمة قتل محمود البنا للمرافعة بعد ٨ ساعات من الإجراءات في ثاني جلسات المحاكمة إلى 17 نوفمبر.