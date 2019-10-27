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فن

كايرو ستيبس تتألق بالأوركسترا فى مكتبة الإسكندرية (صور)

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 05:13 م
جريدة الدستور
منار إبراهيم
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أعادت فرقة كايرو ستيبس العالمية إحياء أشهر أعمالها الموسيقية على طريقة الأوركسترا للمرة الأولى، عبر حفل جماهيري ضخم احتضنته مكتبة الإسكندرية.

وعلى مدار ساعة ونصف من عمر الحفل، خطفت الفرقة العالمية مسامع الحضور ممن ملأوا مسرح المكتبة الكبير بالكامل في رحلة إلى ملكوت موسيقاها، التي طعمتها هذه المرة بظهور مغاير تماما عن حفلاتها المعتادة في مصر، بمشاركة المايسترو ناير ناجي بقيادة أوركسترا مكتبة الإسكندرية، لتقرر كايرو ستيبس تقديم محتوى سماعي موسيقي صرف دون غناء بشكل أوركسترالي.

وأعادت هذه الحفلة كايرو ستيبس إلى جمهورها في عروس البحر بعد غياب شهرين بالتمام عن آخر حفلاتها الصيفية في أوبرا سيد درويش، التي شهدت آخر ظهور للشيخ إيهاب يونس والمطرب علي الهلباوي بصحبة الفرقة على مسرح واحد في مصر، كما تسبق هذه الزيارة المرتقبة حفلة الفرقة العالمية في الكويت، التي يسدل بها الستار على ليالي مهرجان السلام يوم الخميس 7 نوفمبر.

كايرو ستيبس يمتد مشوارها لأكثر من عقدين، وتعد من أبرز التجارب الموسيقية في ملكوت موسيقى الجاز في أوروبا، وتم تتويجها بجائزة موسيقى الجاز الألمانية "جاز ميوزيك أوورد"، عن ألبومها الأخير "فلاينج كاربت"، وحمل مؤسسها المؤلف الموسيقى المصرى باسم درويش لقب أول عازف عود ينال هذه الجائزة فى مصر والشرق الأوسط.
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