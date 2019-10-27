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مصر

مصر للطيران: تشغيل طائرة الأحلام بين القاهرة ونيويورك

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 05:13 م
طائرة الأحلام
طائرة الأحلام
فاتن غلاب
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بدأت الشركة الوطنية مصر للطيران اعتبارًا من اليوم، تشغيل رحلاتها المباشرة من القاهرة إلى نيويورك بطائرة الأحلام الرابعة، التي وصلت مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الأحد، وتعد الطائرة من طراز B787-9 Dreamliner، والتي لديها حاليًا ٦ طائرات، للانضمام إلى أسطول الشركة الوطنية، ضمن صفقة تعاقدت عليها لضم طائرة من هذا الطراز، مقرر وصولهم قبل منتصف العام المقبل إلى 12 طائرة. 

وكان في استقبال طائرة مصر للطيران الرابعة من طراز الإيرباص، قيادات من مصر للطيران، وسوف تشغلها مصر للطيران على رحلات الخطوط الداخلية والإقليمية وجنوب أوروبا الخاصة بالشركة.

ويوفر هذا الطراز للمسافرين الراحة القصوى خلال الرحلة، وذلك من خلال تصميمها المبتكر في المقصورة المؤلفة من 134 مقعدًا تعد الأوسع في الدرجة الاقتصادية بالمقارنة مع غيرها من الطائرات ضمن فئة الممر الواحد، وتتمتع الطائرة بنوافذ كبيرة؛ لتوفير المزيد من الضوء الطبيعي للمقصورة، وستدخل الطائرة بعد هذه الرحلة في المرحلة النهائية من التجميع، قبل تسليمها في الموعد المحدد.

ويتميز طراز A220 بكفاءة عالية في استهلاك الوقود، وراحة عالية للركاب، من خلال هيكل الطائرة العريض، كما يجمع الطراز A220 بين أحدث التقنيات المتقدمة؛ لتوفير ديناميكية هوائية عالية، والمواد عالية الجودة، بالإضافة إلى أحدث محركات توربوفان لشركة "برات آند ويتني" من طراز PW1500G، حيث تعمل هذه المحركات على توفير حرق وقود بنسبة 20٪ على الأقل لكل مقعد، مقارنة بطائرات الجيل السابق، وبمدى يصل إلى 3400 ميل بحري (6،300 كم).

وسلّمت "إيرباص" أكثر من 80 طائرة من طراز A220 لـ 5 شركات طيران إقليمية وعابرة للقارات في كل من آسيا وأمريكا وإفريقيا وأوروبا، الأمر الذي يبرهن على القدرة الكبيرة الذي يقدمه هذا الطراز الجديد من طائرة "إيرباص".
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