وزارة الصحة تكشف مزايا النظام الجديد في "التكليف"

قالت وزارة الصحة والسكان، إن النظام الجديد لتكليف الأطباء والزمالة يسعى لسد عجز الأطباء بالوحدات الصحية.



وأوضحت الوزارة أن "الوحدات بها عجز؛ لأن نظام التكليف الحالي يتم خلاله إرسال الطبيب مجبرًا إلى إحدى الوحدات الصحية، ويظل عامين لا يعرف تخصصه بعد ذلك"، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الصحة ظهر اليوم الأحد.



وأضافت أنه في النظام الجديد سيكون المستشفى الموزع به زمالة الطبيب، مسؤولًا عن توزيع وسد عجز الوحدات من أطباء المستشفى بالزمالة، بحيث كل طبيب 3 شهور للوحدة، ووقتها يكون متعلمًا ومؤهلًا بشكل جيد.



وأضافت وزيرة الصحة بأن "الوضع الحالي به عجز شديد والعام المقبل قيسوا العجز في الوحدات، سيقل العجز الكمي وتزداد الكفاءة".



وتابعت أن: "التوزيع والتخصص سيكون له معايير تشمل المجموع واحتياج المرضى والوزارة بالمحافظات، ورغبة الأطباء المكلفين"، موضحة أن هناك 24 تخصصًا أمام الأطباء.