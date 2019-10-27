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مصر

"الصحة" تعلن تفاصيل حركة النيابة والزمالة الجديدة

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 05:09 م
جريدة الدستور
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن اليوم يعتبر عيدا للوزارة؛ لما يحدث من تطوير في التعليم الطبي المستمر، طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وأكدت الوزارة في بيان، أنه سافر عدد من العاملين بوزارة الصحة إلى بريطانيا وأمريكا للقاء كبرى كليات الطب العالمية.

وذكرت الوزارة في بيانها،:"أننا اليوم بصدد الإعلان عن تحديث وتطوير الزمالة المصرية، والتي تشمل 100% من عدد الأطباء، وقالت كل من يقوم بالتدريب للأطباء في الزمالة سيكون خريج هارفارد".

وأضاف البيان الوزاري،:"حصلنا علي موافقة مجلس الوزراء علي نقل مقر الزمالة من المقر القديم إلى المعهد القومي للتدريب وجعله مقرا للتدريب وتغيير اسمه إلي أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي".

واستكمل البيان:"أعلنا عن احتياجنا لـ200 طبيب للتقديم والسفر إلى جامعة هارفارد وسيتم اختيار المناسب، لافتة إلى أن المسمى الوظيفي الجديد هو "طبيب مكلف متدرب من أول يوم، وهو سيعمل كل 3 شهور في الوحدة الصحية و9 شهور في المستشفى في تخصصات، الباطنة والجراحة والنساء".

وأوضحت الوزارة، أن طب الأسرة من المقرر بديلا عن الممارس العام، وسيعمل 3 شهور في المستشفى و9 في الوحدة، ومن ناحية طبيب التخدير والرعاية المركزة سيعمل طوال العام في المستشفى.

وتابعت أن كل طبيب في الزمالة سوف يكون له "تاب" خاص، والحاصل على تقدير مقبول ستكون مدة دراسته 6 سنوات بدلا من 5 سنوات، والتي هي مدة دراسة الطالب الحاصل على التقديرات المرتفعة.

ووجهت الوزارة الشكر لوزير التعليم العالي والمالية والأكاديمية الطبية العسكرية وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والطب العلاجي.
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