موقع مقتل البغدادي يثبت تورط "أردوغان" في حمايته

بعد إعلان مقتل زعيم تنظيم داعش الأرهابي أبو بكر البغدادي، على الحدود السورية، في قرية باريشا، اعتبر البعض أن هناك علامات استفهام حول وجود "البغدادي" في هذه المنطقة.



قرية باريشا تبعد عن الحدود التركية بخمسة كيلومترات فقط، ما أثار العديد من علامات الاستفهام، ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني عراقي قوله إن "مصادرنا الخاصة من داخل سوريا أكدت للفريق الاستخباراتي العراقي المكلف بمطاردة البغدادي مقتله مع حارسه الشخصي الذي لا يفارقه أبدًا في إدلب بعد اكتشاف مكان اختبائه عند محاولته إخراج عائلته خارج إدلب باتجاه الحدود التركية".



وأثارت هذه الأنباء علامات استفهام وتساؤلات من قبل معلقين غربيين بينهم صحفيون وخبراء وباحثون حول تواجد البغدادي في منطقة قريبة جدًّا من تركيا وبها العديد من القواعد ومراكز المراقبة التركية، ولا سيما أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان معروف عنه الدعم والاحتضان لتنظيم داعش الإرهابي.





ونشر مراقبون صورًا تظهر المجمع السكني الذي كان يقيم فيه البغدادي إذ تظهر لقطات جوية أنه بُنِي العام الماضي.



وكانت كشفت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، اليوم الأحد، أن الإدارة الأمريكية لم تبلغ تركيا بعزمها شن عملية عسكرية في إدلب شمال سوريا لاستهداف زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، الذي تسود ترجيحات بمقتله في العملية، دون تأكيد رسمي حتى الآن.