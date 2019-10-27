أبطال "نجمة الصبح" على السجادة الحمراء بـ"قرطاج السينمائي"

حضر أبطال فيلم "نجمة الصبح" افتتاح الدورة الـ30 من أيام قرطاج السينمائية حيث ينافس في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة، وبجانب المخرج جود سعيد، حضر النجوم محمد الأحمد، حسين عباس، والتوأم سارة وناديا صدقي، وذلك في عرض الأول للفيلم بالعالم العربي.



ويدور الفيلم حول ‎خلدون وعارف أخوان فرقتهما الحرب، ومن يملك الحقيقة؟ كلاهما في قلبه رأيه ويتحاربان، وبينهما نسمة ونجمة بينهما حلم لا وصول له، ويُلقى الفيلم الضوء عن الفقد وقسوته وألم الانتظار، ويستعرض قصص أولئك الفقراء الذين يعبّدون بأحزانهم لمعة الأمل في شمس الغد.. ‎حبّ وموت أيهما سيغلب كي تستقيم الحياة؟!



ويقوم ببطولة الفيلم النجوم محمد الأحمد، حسين عباس، لجين اسماعيل، نسرين فندي، سارة صدقي وناديا صدقي، سيناريو جود سعيد وسماح القتال، إنتاج المؤسسة العربية للسينما، ومن إخراج جود سعيد.