وزير الدفاع الأمريكي يكشف كواليس مقتل "زعيم داعش"

كشف وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، إن القوات الأميركية طلبت من الإرهابي زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، تسليم نفسه لكنه رفض ثم فجر سترته الناسفة، مؤكدًا أن هدف الغارة الأمريكية، اليوم الأحد، كان إلقاء القبض على البغدادي أو قتله في حالة تعذر اعتقاله.



فيما أكد إصابة اثنين من القوات الأمريكية "بجروح طفيفة"، خلال العملية التي استهدفت البغدادي لكنهما عادا للعمل.



وأوضح "إسبر"، حسب ما نقلت وكالة رويترز الأمريكية، أن عملية انسحاب القوات الأميركية من سوريا سيستغرق عدة أسابيع.



فيما أفادت مجلة نيوزويك الأمريكية، أن زعيم "تنظيم داعش" أبو بكر البغدادي قُتل في عملية عسكرية أمريكية في محافظة إدلب، وذكرت شبكة "سي إن إن" أن الجيش الأميركي يجري تحاليل قبل أن يتمكن من تأكيد مقتل البغدادي رسميًا.