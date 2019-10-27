داليا البحيري تقدم الجزء 5 من "يوميات زوجة مفروسة"

كشفت الفنانة داليا البحيري بـ"الدستور" أنها بدأ تحضيرات مسلسل "يوميات زوجة مفروسة" الجزء الرابع، وذلك من أجل عرضه في موسم رمضان المقبل، مشيرة إلى أنها تنتظر انتهاء تصوير أحداث دورها في مسلسل "فالنتينو" مع الزعيم عادل إمام من أجل بدء تصويره.



وأكدت داليا أن الجزء الرابع سيشهد تغيرات عديدة في الأحداث والقصة الخاص به مع الاحتفاظ بهويته الأساسية والتي كانت سر نجاحه كما سيتم تقديمه بنفس أبطال الأجزاء السابقة وهم خالد سرحان ورجاء الجدواي وسمير غانم ومروى عبدالمنعم.



ومن ناحية أخرى، كشفت داليا عن قيام المخرج علي إدريس بالتحدث معها لتقديم جزء ثاني من فيلم "حريم كريم"، وأبدت داليا موافقتها في حالة تقديمه بنفس أبطال الجزء الأول، مشيرة إلى أن الفيلم في هذه الحالة سيحقق نجاحًا جماهيريًا.